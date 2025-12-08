"شؤون البلديات" بالشارقة تشارك في مهرجان ضواحي 14

الشارقة في 8 ديسمبر/ وام / تشارك دائرة شؤون البلديات في إمارة الشارقة في إطار تعزيز التواصل المجتمعي والمشاركة في الفعاليات المحلية بجناح موحد يجمع بلديات من مدن ومناطق الإمارة ضمن فعاليات مهرجان "ضواحي 14" المقام حاليا في حديقة القرائن 5 ويستمبر حتى 29 ديسمبر الحالي لتقديم مجموعة من الأنشطة التفاعلية والتثقيفية لجميع أفراد وفئات المجتمع.

وتأتي مشاركة دائرة شؤون البلديات في هذا الجناح الموحد تأكيداً على حرصها على تعزيز العمل المجتمعي ونشر الوعي البيئي وتشجيع المشاركة الفاعلة من جميع فئات المجتمع حيث تقدم كل بلدية ضمن جناحها فعاليات متنوعة تجمع بين الترفيه والتوعية البيئية وتشمل الفعاليات ورشاً تعليمية وتثقيفية لتعزيز المعرفة البيئية والممارسات المستدامة بأسلوب مبتكر وجاذب وأنشطة ترفيهية تفاعلية تشجع على المشاركة المجتمعية وتنمية مهارات التفكير والإبداع إلى جانب عروض ثقافية وفنية تسلط الضوء على التراث الإماراتي وتساهم في تعزيز الهوية الوطنية والانتماء للوطن.

وأكد سعادة سلطان محمد بن هويدن الكتبي رئيس دائرة شؤون البلديات أن مشاركة الدائرة ضمن الجناح الموحد يعكس حرص الدائرة على تعزيز التواصل المباشر مع المجتمع وإشراك جميع أفراد العائلة في تجربة مجتمعية متكاملة مشيراً إلى أن الجناح يشكل منصة مثالية لتعزيز القيم المجتمعية ونشر الوعي البيئي وتشجيع التفاعل بين مختلف فئات المجتمع.

من جانبه أوضح الشيخ المهندس محمد بن عبدالله القاسمي مدير دائرة شؤون البلديات أن مشاركة الدائرة تأتي ضمن جهودها لتعزيز العمل المجتمعي ونشر ثقافة المشاركة الإيجابية وتشجيع جميع فئات المجتمع على الوعي البيئي من خلال الأنشطة التفاعلية والتثقيفية.