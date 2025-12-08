"أشغال الشارقة" تطّلع على أفضل الممارسات في مجال الاستدامة ببلدية عجمان

عجمان في 8 ديسمبر /وام/ بحثت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان مع وفد من دائرة الأشغال العامة في الشارقة، تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في مجال الاستدامة البيئية.

وقدمت إدارة البيئة وتنميتها في الدائرة خلال اللقاء للوفد الزائر عرضا تفصيليا حول جهود الدائرة في تعزيز الأداء البيئي وتحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك سعيها المستمر نحو الحد من التلوث ودعم التحول التدريجي نحو الحياد الكربوني كأحد الأهداف الاستراتيجية الرئيسية، انسجامًا مع توجهات عجمان 2030 لتعزيز الاستدامة البيئية.

وتخلل اللقاء التعريف بمنظومة محطات مراقبة جودة الهواء في تحسين المؤشرات البيئية وضمان صحة المجتمع، حيث استعرضت الإدارة آلية عمل هذه المحطات وأثرها في توفير بيانات دقيقة تدعم عمليات التقييم البيئي، وشمل العرض التعريف بمشروع الكربون الأزرق الذي يهدف إلى تعزيز عزل الكربون من خلال حماية واستعادة النظم البيئية الساحلية.

وأكد الجانبان أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب في إعداد تقارير الاستدامة، واستمرارية الزيارات المتبادلة للاطلاع على أنظمة المؤشرات البيئية وتطوير آليات تطبيق وحساب الانبعاثات وفق أفضل المعايير.

وثمن الوفد الزائر مستوى التقدم الذي حققته دائرة البلدية والتخطيط بعجمان في مجال الاستدامة البيئية، مشيدين بالجهود المبذولة والتقنيات الحديثة المستخدمة، ومؤكدين أن هذه التجارب تشكل نموذجًا ملهمًا يمكن الاستفادة منه في تطوير المبادرات البيئية وتحقيق أفضل النتائج.