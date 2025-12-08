الأمم المتحدة تطلق نداء لجمع 33 مليار دولار لإنقاذ حياة المتضررين من الحروب والكوارث

نيويورك في 8 ديسمبر/ وام / أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها، اليوم، النداء الإنساني العالمي للعام 2026، وذلك في مسعى منها لإنقاذ ملايين الأرواح في المناطق الأشد معاناة من الحروب والكوارث المناخية والزلازل والأوبئة وفشل المحاصيل حول العالم، بما في ذلك تقديم المساعدة لمن يواجهون صدمات متكررة أدّت إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في عشرات الدول.

وفي بيان رسمي أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، كشف عن أن الأولوية العاجلة للمنظمة تكمن في توفير 23 مليار دولار لإنقاذ 87 مليون شخص، فيما يسعى النداء الكامل خلال عام 2026 إلى جمع 33 مليار دولار لدعم 135 مليون شخص عبر 23 خطة استجابة قطرية وستة برامج مخصصة للاجئين والمهاجرين.

وأوضح البيان أن عام 2025 شهد تراجعاً حاداً في التمويل الإنساني، إذ لم تحصل خطط الاستجابة سوى على 12 مليار دولار، وهو الأدنى منذ عشر سنوات، مما أدى إلى انخفاض عدد المستفيدين بنحو 25 مليون شخص مقارنة بالعام السابق، مما تسبب بوقوع نتائج كارثية، بما في ذلك تفاقم الجوع، وانهيار الأنظمة الصحية تحت الضغط، وتراجع الوصول إلى التعليم، وتوقف عمليات نزع الألغام، وحرمان ملايين الأسر من المأوى والدعم النقدي والخدمات الأساسية للحماية.

ولفت البيان إلى أن انتهاكات قوانين الحرب تصاعدت خلال عام 2025 بصورة صارخة، حيث شهد مقتل أكثر من 320 من العاملين في الإغاثة، معظمهم من الطواقم المحلية.

وفي استعراضه لأولويات عام 2026، أشار البيان إلى أن أكبر خطة الاستجابة الانسانية ستكون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تطلب الأمم المتحدة 4.1 مليارات دولار للوصول إلى 3 ملايين شخص عانوا مستويات صادمة من العنف والدمار.

وفي تصريحات أدلى بها توم فليتشر المنسق الأممي للإغاثة في حالات الطوارئ ، أكد أن خطط المنظمة بهذا الشأن، إنما تأتي في إطار نهج إصلاحي يستند إلى الأدلة وفعالية الإنفاق، موضحا أن المنظمة ستنقل المزيد من القوة للمنظمات المحلية، وستحرص على وصول التمويل مباشرة إلى من يحتاجون إليه، وستعيد تصور العمل الإنساني بروح من المثالية والتواضع والأمل.