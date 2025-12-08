"نخيل" ترسي عقداً بـ 400 مليون درهم لتنفيذ مشروع "بالم كراون" في "نخلة جميرا"

دبي في 8 ديسمبر/ وام / أعلنت "نخيل" التابعة لـ"دبي القابضة للعقارات"، عن ترسية عقد بقيمة 400 مليون درهم على شركة "شابورجي بالونجي الشرق الأوسط" لبناء 38 فيلا " كراون جاردن"، ضمن مشروع "بالم كراون" في نخلة جميرا.

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ"دبي القابضة للعقارات"، إن فلل ’كراون جاردن‘ تمثل إضافة جديدة في مسيرة تطور مشروع "نخلة جميرا"، الذي يواصل ترسيخ مكانة دبي على الساحة العالمية كمكان للمعيشة الفاخرة على الواجهة البحرية.

من جانبه، قال باتشو ساجار، الرئيس التنفيذي لشركة "شابورجي بالونجي الشرق الأوسط"، يتمثل طموحنا المشترك في إنشاء مجمّع يجسّد جوهر الحياة الراقية على الواجهة البحرية في دبي.