ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات في النمسا مقابل تراجع إجمالي الديون

فيينا في 8 ديسمبر/ وام / أظهرت أحدث الأرقام الرسمية في النمسا، ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات بنسبة 5.3%، خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لكن مع تسجيل انخفاض في إجمالي الديون المترتبة على حالات الإفلاس بنسبة 58.3%، بسبب تراجع عدد حالات الإفلاس الكبرى، التي تتجاوز ديونها 200 مليون يورو.

وأكدت المعطيات الصادرة حديثاً عن هيئة حماية الائتمان، تقدم 5.110 شركة بطلبات لإعلان إفلاسها في النمسا، خلال الأشهر التسعة الأولى، مع تسجيل انخفاض في إجمالي ديون الشركات المتعثرة بنسبة 58.3% إلى نحو 6.4 مليار يورو، بالرغم من ارتفاع عدد حالات الإفلاس، التي بلغ متوسطها اليومي 19 حالة، مع توقع وصول عدد حالات إفلاس الشركات في النمسا إلى نحو سبعة آلاف حالة بحلول نهاية العام.

وتشير الأرقام المحدثة إلى انخفاض عدد الموظفين المتضررين من حالات الإعسار بنسبة 19.1% إلى نحو 15.200 موظف، وتراجع عدد الدائنين بنسبة 6.2% إلى نحو 34,700، مقارنةً على أساس سنوي، كما شهد الربع الثالث تحسنًا، ظهر في تراجع عدد حالات إعسار الشركات إلى نحو 1.600 حالة، مسجلًا أقل عدد من حالات الإعسار منذ مطلع عام 2024.