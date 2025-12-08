10 مليارات درهم قيمة ضمانات الاتحاد لائتمان الصادرات منذ بداية 2025

أبوظبي في 8 ديسمبر/ وام / أعلنت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أن قيمة التغطيات أو الضمانات التي وفرتها الشركة منذ بداية العام تجاوزت الـ 10 مليارات درهم، فيما تخطت قيمة السلع والخدمات المصدّرة والمؤمّنة عبر الشركة حاجز الـ15 مليار درهم.

وأكدت سعادتها في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش أسبوع أبوظبي المالي أن الشركة حققت تقدماً ملموساً في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر مبادرة "تسريع الصادرات Xport Xponential"، مشيرة إلى أن المبادرة نجحت في توفير أكثر من 175 مليون درهم من التمويل لهذه الشركات، وربطها بـ أربع أسواق خارج الدولة مع إمكانات تصديرية تفوق 4 مليارات درهم.

وقالت: نستمر في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بدعم الشركات الإماراتية في توسعها خارج الدولة، ويسعدنا أننا استطعنا تحقيق هذه الأرقام القياسية في الضمانات وفي قيمة المنتجات المؤمّنة.

وأضافت أن مشاركة الشركة في أسبوع أبوظبي المالي تأتي نظراً لأهمية الحدث، الذي وصفته بأنه أكبر تجمع للشركات المالية العالمية والمحلية، موضحة أن شركاء الشركة من المؤسسات المالية والبنوك وشركات التمويل والشركات المصدّرة يلتقون جميعاً في هذا الحدث، مما يوفر منصة مناسبة للتواصل وبحث فرص التعاون لتوسيع أعمال المصدرين خارج دولة الإمارات.

وأكدت سعادتها أن الشركة تعمل ضمن منظومة متكاملة في دولة الإمارات بقيادة وزارة التجارة الخارجية، التي تواصل فتح أسواق جديدة عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، مشيرة إلى أن دور الاتحاد لائتمان الصادرات يتمثل في دراسة معطيات كل سوق جديد، وتحديد فرصه، وربط المصدرين الإماراتيين به.

وأوضحت أن الشركة عملت خلال الفترة الماضية على تعزيز منظومتها التقنية، حيث تم ربط أكثر من 400 مليون سجل بيانات لشركات حول العالم، لتمكيننا من تحديد مخاطر التجارة لكل دولة تستهدفها صادرات الشركات الإماراتية.

وحول التوقعات للمرحلة المقبلة، قالت سعادتها إن عام 2026 سيشهد شراكات اقتصادية إضافية للدولة، ما سيتيح فرصاً أكبر للتصدير نحو أسواق جديدة.

كما توقعت زيادة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر برنامج "تسريع الصادرات Xport Xponential"، لافتة إلى أن الشركة تعمل حالياً مع "أكثر من 50 شريكاً" ضمن منظومة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع خطط لإضافة شركاء جدد خلال الفترة المقبلة.

وأكدت التزام الاتحاد لائتمان الصادرات بدعم تنافسية الصادرات الإماراتية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.