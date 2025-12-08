انطلاق المؤتمر العالمي الثالث للفاو بالقاهرة بمشاركة عربية ودولية

القاهرة في 8 ديسمبر/ وام / انطلقت اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة أعمال المؤتمر العالمي الثالث لممثلي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، تحت شعار “يدا بيد.. من أجل أغذية ومستقبل أفضل”، وبمشاركة عربية ودولية واسعة لبحث الأمن الغذائي وتعزيز التعاون الدولي.

حضر الجلسة الافتتاحية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور شو دونيو المدير العام للفاو، وعدد من ممثلي المكاتب الإقليمية والقطرية للمنظمة.

وتم خلال الجلسة الإعلان عن مبادرة “القرى للحفاظ على التراث الزراعي والغذائي” تحت مظلة MuNe، إضافة إلى فيلم تسجيلي يوضح أهداف المبادرة ودورها في حماية التراث الزراعي ودعم المجتمعات الريفية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي دعم مصر للتعاون مع الفاو وتطوير نظم أكثر مرونة، مشيرا إلى أن الأمن الغذائي العالمي يتطلب عملا دوليا مشتركا، موضحا أهمية تعزيز الإنتاج الزراعي ورفع القدرة على مواجهة التغيرات المناخية.

من جانبه أكد أحمد أبو الغيط أن المنطقة العربية تواجه فجوة غذائية واسعة نتيجة النزاعات والجفاف، مشيرا إلى ندرة مائية في 19 دولة عربية وشح مائي مطلق في 13 دولة، وأن أكثر من 55 مليون نسمة يعانون من نقص التغذية.

