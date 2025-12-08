"ديجيتال رايتس مانجمنت": قمة بريدج تجربة استثنائية تجمع بين جودة التنظيم وثراء المحتوى

أبوظبي في 8 ديسمبر/ وام / أكد نيل مانت، المنتج السينمائي الدولي ومؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ديجيتال رايتس مانجمنت"، أن قطاع الإعلام مقبل على تحول جوهري مع الانتقال نحو عالم ثلاثي الأبعاد يعتمد على تقنيات الواقع المعزز، مشيراً إلى أن السنوات المقبلة ستشهد انتشاراً واسعاً لنظارات الواقع المعزز التي ستجعل المحتوى الرقمي جزءاً من المشهد اليومي في كل مكان.

وأوضح مانت، الذي أنتج أفلاماً لعدد من أبرز شركات الصناعة مثل ديزني وA24 وقدم آلاف الساعات من البرامج لشبكات التلفزيون العالمية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش "قمة بريدج" أن انتشار الوسائط ثلاثية الأبعاد سيطرح تحديات جديدة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، لا سيما عندما يُعرَض المحتوى على مبانٍ أو مساحات مملوكة لأفراد أو مؤسسات.

وأكد أن قمة "بريدج 2025"، تقدّم تجربة استثنائية تجمع بين جودة التنظيم وثراء المحتوى وتنوع المتحدثين وخبراتهم مشيرا إلى أنه شارك في مهرجانات ومؤتمرات عالمية عديدة في مجالي السينما والتقنيات، إلا أن "بريدج" تميّزت في نسختها الأولى بتكاملها وعمق جلساتها وقدرتها على خلق مساحة تفاعلية تجمع قادة الفكر وصنّاع المحتوى ورواد الأعمال من مختلف الدول والقطاعات.

كما أكد أن مشاركته في القمة أتاحت له فرصة التواصل مع شخصيات من تخصصات ومناطق جغرافية لا يلتقي بها عادة، مشيراً إلى أن هذا النوع من التفاعل يشكّل قيمة مضافة للمبدعين ورواد الأعمال، ويعزز فهمهم للتغيرات العالمية في صناعة الإعلام والتقنيات الرقمية.

وأوضح أن ظهور إعلان رقمي على واجهة مبنى في عالم الواقع المعزز يجب أن يخضع لموافقة مالك العقار، وكذلك الحال في حال استخدام صورة الشخص لعرض محتوى أو إعلان مرئي عبر المنصات.

وأضاف أنه انطلاقاً من هذه التحديات أسس منصة DRM.LA التي تتيح لمالكي العقارات والأصول تسجيل حقوقهم الرقمية، بما يسمح لشركات الإعلام بترخيص استخدام هذه المساحات الافتراضية بالطريقة ذاتها التي يجري بها التعامل مع الإعلانات التقليدية على اللوحات الخارجية، ولكن بشكل رقمي وذكي، مدعوم مستقبلاً بتقنيات الذكاء الاصطناعي.