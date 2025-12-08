خبيرة دولية : الإمارات ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً في تنظيم الأصول الرقمية

أبوظبي في 8 ديسمبر/ وام / أكدت ماغدالينا بوشكيتش، خبيرة امتثال العملات الرقمية في شركة Kellerhals Carrard السويسرية للمحاماة، أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي متقدم في تنظيم الأصول الرقمية، بفضل تطور أطرها التشريعية وبيئة الأعمال الجاذبة التي استقطبت كبار اللاعبين الدوليين في قطاع التشفير.

وقالت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركتها في أسبوع أبوظبي المالي، إن التطور التنظيمي في الإمارات، سواء عبر سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، أو هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، وسلطة دبي للخدمات المالية بدبي، يُعد من الأكثر تقدماً عالمياً، وقد مكّن الدولة من ترسيخ موقعها كوجهة رئيسية للشركات العاملة في الأصول الرقمية، بما فيها البورصات الكبرى مثل باينانس، والمؤسسات المالية المتخصصة.

وأضافت أن نهج الإمارات التنظيمي يعتمد على الحياد تجاه التكنولوجيا، والأسس المبدئية، والمقاربة العملية، مع تركيز واضح على حماية المستثمرين والالتزام بأعلى معايير الامتثال، مؤكدة أن هذا النهج يمنح الشركات اليقين القانوني ويمكّنها من مزاولة الأعمال بنجاح في سوق احترافية.

وعن مشاركتها الأولى في أسبوع أبوظبي المالي، قالت بوشكيتش إن الحدث يجمع نخبة رواد القطاع المالي من مختلف أنحاء العالم، وهو منصة أساسية لمناقشة التطورات المرتبطة بالأصول الرقمية، وهو المجال الذي أعمل فيه.

وأوضحت أنها تعمل بين سويسرا والإمارات في إطار تزايد اهتمام الشركات السويسرية بالاستثمار والعمل في الدولة، مشيرة إلى أن العديد من المؤسسات التي بدأت العمل في التشفير منذ 2017–2018 باتت اليوم تبني جسراً بين السوقين السويسري والإماراتي.

وأكدت أن جاذبية الإمارات للمؤسسات العالمية "عالية جداً"، وهو ما انعكس في توسع عدد من أبرز الشركات السويسرية العاملة في الأصول الرقمية إلى الدولة خلال الأشهر الماضية، لافتة إلى قدوم العديد من شركات التشفير السويسرية إلى الإمارات، من بينها بنوك أصول رقمية رائدة إلى الإمارات.

وأكدت أن الإمارات أصبحت إحدى أهم الوجهات العالمية للأعمال في قطاع الأصول الرقمية، بفضل بيئتها التنظيمية المتقدمة وجاهزيتها لاستقبال الشركات الدولية.