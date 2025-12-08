"صحة دبي" تطلق منظومة "جبر" لإنجاز جميع خدمات ذوي المتوفين بنقطة اتصال واحدة

دبي في 8 ديسمبر/ وام / أعلنت هيئة الصحة بدبي عن مرحلة جديدة وتحوّلٍ مهمٍ لتسهيل ورقمنة الخدمات والإجراءات الخاصة بشؤون ذوي المتوفين، وذلك بهدف توفير خدمات استباقية تتبع نهج الحكومة الواحدة وتضع الإنسان محوراً لها، فور تسجيل حالة الوفاة، وذلك في خطوة تعكس عمق البعد الإنساني، وتراعي مشاعر الأسر في أصعب أوقاتهم، وضمن الخدمات المتكاملة المشتركة لمبادرة "بُناة المدينة"، التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وتأتي هذه الخطوة من خلال منظومة "جبر"، وهي منظومة مبتكرة تختصر رحلة كانت تتطلب المرور بعدة جهات، وإنجاز المعاملات التي أصبحت تقدم من خلال موظف حكومي شامل لكل حالة وفاة يقوم بتخليص المعاملات نيابة عن الأسر من خلال التنسيق التام بين الجهات وتخفيف أعباء التنقل في الظروف الصعبة.

كما يأتي ذلك مدعوماً بمنصة رقمية موحدة بين الجهات تقوم بإصدار إشعارات تلقائية لكلٍ منها لإجراء اللازم فور الإعلان عن حالة الوفاة وبالتالي التحضير وتقديم الخدمات بشكل استباقي لهم ومنحهم الوقت الأكبر للتفرغ للجوانب الإنسانية والاجتماعية، في هذه المرحلة الحساسة. في الوقت نفسه، تم تسريع إجراءات نقل جثامين المتوفين إلى بلادهم حالة رغبة ذويهم في ذلك، بالإضافة إلى تقليص الوقت المستغرق لإنجاز خدمات الدفن والعزاء لضمان استجابة أسرع وأكثر سلاسة.

وقال سعادة الدكتور علوي الشيخ علي، مدير عام هيئة الصحة بدبي إن منظومة "جبر" لتسهيل شؤون ذوي المتوفين تعكس الاهتمام البالغ الذي توليه حكومة دبي لوضع الإنسان في مقدمة الأولويات، من خلال التركيز على الجوانب النفسية والاجتماعية في لحظة الفقد، وإحاطة ذوي المتوفي بالرعاية المطلوبة، وتلبية احتياجاتهم الفعلية.

وأكد سعادته أن المنظومة تمثل إطاراً متكاملاً يجسد القيم الأصيلة لمجتمع الإمارات في مساندة الأسرة، وتعزيز قدرتها على تجاوز هذه المرحلة، مشيراً إلى أن "جبر" تقدم نموذجاً عملياً للتكامل الحكومي في دبي، ضمن رؤية واحدة تقوم على الشراكة في خدمة ذوي المتوفى في اللحظات الصعبة، وبما ينسجم مع توجهات الإمارة في التركيز على الإنسان، كمحور للخدمات والسياسات والمبادرات.

من جانبه، قال ماجد المهيري المتحدث الرسمي باسم المنظومة ومدير إدارة تقنية المعلومات في الهيئة: هدفنا هو توفير تجربة متعامل إنسانية وداعمة. لم يعد الأمر يقتصر على إنهاء الإجراءات الإدارية، بل يمتد ليشمل الدعم النفسي والاجتماعي لذوي المتوفى قبل، وأثناء، وبعد العزاء.

وأضاف: هذا التحول، يأتي ضمن حزمة كبيرة من المبادرات الخاصة بــ "بناة المدينة"، وهو يعكس عمق الأبعاد الإنسانية، التي توليها حكومة دبي جل اهتمامها، وتسعى دائماً إلى ترسيخها في قلب المجتمع، وجعلها أساساً ومنطلقاً لمجمل أعمالها، وخدماتها، التي توفرها لجميع السكان.

وأكد أن التحول الجديد يواكب التوجهات الرقمية والتطورات السريعة، التي تشهدها إمارة دبي، حيث تم دمج وتنسيق الخدمات، وتبسيط كل الإجراءات، وفق أفضل التقنيات والحلول الذكية، وأرقى المعايير المعمول بها عالمياً، بما يمكن ذوي المتوفي من إنهاء المعاملات بسلاسة وسرعة، دون الحاجة إلى التنقل بين الجهات المعنية المتعددة.

ويشمل ذلك إصدار شهادة الوفاة، بشكل استباقي وإرسالها لكافة الجهات المعنية، لضمان عدم طلبها مجدداً من أي جهة، وبالتالي تقديم كافة الخدمات بشكل سريع وسلس عبر الموظف الشامل، إلى جانب إنهاء جميع المعاملات، وتوفير الدعم اللازم، والرعاية الاجتماعية لذوي المتوفي، قبل وبعد تلقي العزاء.

وأشار ماجد المهيري إلى أن الهيئة ماضية في تحسين مستوى خدماتها، دعما لذوي المتوفين، ومراعاة لظروفهم النفسية والاجتماعية، وتخفيفاً للأعباء المادية والمعنوية الواقعة على كاهلهم.

بدوره، أضاف جمعة البلوشي، استشاري في إدارة حماية الصحة العامة، أن هذه الخطوة تعكس التزام حكومة دبي بتعزيز جودة الحياة، في كل الأوقات، من خلال دمج الحلول الرقمية بالأمور الحياتية، بما يخفف الأعباء النفسية والمادية عن الأسر، ويعزز قدرتها على تخطي مثل هذه الظروف الصعبة.

وتفصيلاً، أوضح جمعة البلوشي أن هناك 5 محاور رئيسية شملتها المبادرات التي تم العمل عليها وهي: الإنسانية أولاً، ومبادرات الدعم الاجتماعي، ومبادرات الدعم النفسي، والتحول الرقمي وتقليل الاشتراطات، ومبادرات تطوير المرافق وخدمات شؤون الجنائز والتي ضمت 22 مبادرة فرعية.

وأفاد البلوشي بأن المنصة الإلكترونية المركزية المتكاملة ستعزز عملية التواصل والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، وأن ذلك يشمل إشعارات مباشرة فور تسجيل حالة الوفاة في المستشفى، مروراً بإصدار شهادة الوفاة تلقائياً، إلى إشعارات لكافة الجهات المشاركة لتقوم بعمل اللازم وتقديم خدمات استباقية للمتعاملين، إضافة إلى لوحة بيانات ذكية تساعد في اتخاذ القرار، ومتابعة الحالات بكل سرعة وسلاسة.

يذكر أنه قد تم العمل على منظومة "جبر" من خلال فريق عمل مشترك ضم 22 جهة حكومية محلية، واتحادية وقطاع خاص ضمن مبادرة "بناة المدينة" التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإمارة دبي.

ويشارك في الفريق الذي تقوده هيئة الصحة بدبي، كل من: القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، وبلدية دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ومحاكم دبي، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، والنيابة العامة، والقيادة العامة للدفاع المدني – دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وأوقاف دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ودائرة الاقتصاد والسياحة، وهيئة دبي الرقمية، ودناتا. كما يشارك في الفريق أيضاً: وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية.

وتم استحداث منظومة "جبر" المتكاملة لإحاطة أسر المتوفين بالرعاية الاجتماعية والنفسية، ومساندتهم والتخفيف عنهم لتجاوز مثل هذه الظروف والمواقف الصعبة.

وتتضمن المحاور تسخير موظف حكومي شامل لكل حالة وفاة في الإمارة يقوم بالتواصل بشكل استباقي مع المتعامل لتخليص كافة الخدمات والإجراءات اللازمة لإجراءات التعامل مع الجثمان؛ سواء الدفن، أو النقل للخارج، وغيرها، حيث يتم فور تسجيل حالة الوفاة في النظام الخاص بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة استلام إشعارات آنية لكافة الجهات المشاركة بهدف تقديم خدماتها بشكل استباقي دون الحاجة إلى التقديم على الخدمة وذلك بهدف تقليل عدد الأوراق المطلوبة والازدواجية في الحصول على بيانات ذوي الوفيات حيث يتم استلام شهادة الوفاة مباشرة من النظام وبالتالي لا يتطلب تقديمها لأي جهة لاحقة.

وتوفر هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع الشركاء "خيمة عزاء إضافية" لكل حالة عزاء للمواطنين، مع الضيافة الكاملة خلال الأيام الثلاثة للعزاء. بالإضافة إلى تخصيص أكثر من 70 موقعاً مجهزاً لخيم العزاء بالتنسيق التام مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري لتضمن تركيب الخيم في أقرب موقع للمكان الذي يتم اختياره من قبل ذوي المتوفي. تساهم هذه الخطوة في سرعة إتمام الخدمة والإجراءات حيث يضمن ذلك تركيب الخيم مباشرة في المكان المناسب دون تأخير.

وتقوم هيئة تنمية المجتمع ضمن المنظومة على العمل على مبادرات لعزاء المقيمين من خلال التعاون مع 8 مؤسسات نفع عام ودور عبادة لإقامة العزاء، حيث يحصل المتعامل على كافة البيانات الخاصة بذلك من خلال الموظف الشامل الملم بكافة إجراءات الجهات المشاركة، وبهدف تقديم خدمات استباقية عند استلام هيئة تنمية المجتمع لإشعار حول الحالة الاجتماعية لأسرة ذوي المتوفى، يتم دراسة الطلب من قبل فريق عمل مختص وعمل اللازم بحسب كل حالة.

كما عملت هيئة المعرفة والتنمية البشرية ضمن المبادرات الرئيسية وبالتنسيق التام مع مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية على تدريب 230 مستشاراً في المدارس لتقديم الدعم للطلبة في حال فقد ذويهم.

وتوفر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بمجرد استلامها للإشعار محاضرات اختيارية لذوي المتوفى من خلال وعاظ دينيين للتخفيف على ذوي المتوفي في هذه الظروف.

وتطبيق نظام ذكي موحد على مستوى كافة الجهات الحكومية يتم من خلاله استلام الإشعار الأول حول حالة الوفاة من المستشفيات، ليتم إرسال فوري لكافة الجهات المعنية لتقوم كل الجهات بتقديم اللازم من الخدمات الاستباقية تضمن دعم الأسر في هذه الحالات.

والنظام مدعوم بلوحة بيانات لدى الجهات لسرعة اتخاذ القرار وتقديم كافة أنواع الدعم للمتعاملين من ذوي المتوفين. وشملت حزمة المبادرات نقطة دفع واحدة بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية لتقليص عدد نقاط الاتصال للحالات التي قد تتطلب دفعاً للرسوم.

وتشمل حزمة المبادرات فتح ملف تركة بشكل استباقي من محاكم دبي دون الحاجة إلى الحضور الشخصي لقيد ملف التركات، إذ يتم تسجيل قيد ملف إعداد وتجهيز التركة تلقائياً فور إصدار شهادة الوفاة من النظام، ووصولها لمحاكم دبي عن طريقه، حيث يتم جرد ممتلكات المتوفى من الجهات المعنية بشكل استباقي عن طريق محاكم دبي، تمهيداً لتمكين ذوي المتوفى من استكمال إجراءات إشهاد حصر الورثة؛ والمعروف كذلك بالإعلام الشرعي، ومن ثم يقوم الورثة بتحديد نوع التصرف المطلوب للممتلكات بكل سهولة ويسر.

كما قامت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بتطوير برنامج تأهيل متطوعين لغسل وتكفين الموتى والذي تم من خلاله تدريب أكثر من 130 متطوعاً، بالإضافة إلى حقيبة كفن الميت، وإعداد دليل لتنظيم شؤون الجنائز في المقابر. إضافة إلى ذلك، تم تطوير العديد من المرافق الخدمية في المقابر لتسهيل عمليات الجنائز بالتنسيق مع بلدية دبي.