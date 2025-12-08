المجلس الأوروبي يعتمد برنامج الصناعة الدفاعية

بروكسل في 8 ديسمبر/ وام / اعتمد المجلس الأوروبي رسمياً برنامج الصناعة الدفاعية الأوروبي EDIP، وهو أداة تهدف إلى تعزيز جاهزية الاتحاد الأوروبي للدفاع من خلال تعزيز تنافسية واستجابة قاعدة الصناعات الدفاعية الأوروبية EDTIB.

ويمثل هذا الإعتماد الخطوة النهائية في الإجراءات التشريعية، مما يمهد الطريق لتنفيذ البرنامج في الوقت المناسب والذي يعد حجر الأساس في التزام الإتحاد الأوروبي المتجدد بتعزيز جاهزيته الدفاعية.

ويعزز البرنامج قدرة الدول الأعضاء على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وتنافسية قاعدة الصنعات العسكرية الأوروبية ويضمن توفر وتوريد المنتجات الدفاعية في الوقت المناسب عبر الاتحاد.

ويوفر البرنامج منحاً بقيمة 1.5 مليار يورو للفترة 2025-2027 كما يسمح بتعزيزات مالية إضافية في المستقبل، مثل المساهمات المالية الطوعية من الدول الأعضاء أو الأطراف الثالثة.

وبموجب البرنامج، سيمول الاتحاد الأوروبي إجراءات الشراء المشتركة التي تنجزها ما لا يقل عن ثلاث دول، بما في ذلك إنشاء وصيانة مجموعات الجاهزية الصناعية الدفاعية.

كما سيمول إجراءات تعزيز صناعي لزيادة القدرة الإنتاجية للمنتجات الدفاعية الحيوية، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع الدفاع الأوروبية ذات المصلحة المشتركة، وهي مشاريع صناعية تعاونية تهدف إلى تطوير القدرات العسكرية للدول الأعضاء.

ويدعم البرنامج الأفعال التي تشمل تعزيز التشغيل البيني والتبادل، وتسريع وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة إلى سوق الدفاع.

ويساهم في تطوير سلسلة توريد أوروبية مرنة، من أجل حماية وتقوية صناعة الدفاع في الاتحاد الأوروبي، مع الاستمرار في التعاون مع شركاء دوليين متشابهين في التفكير.

وفي إطار حماية مصالح الاتحاد، نصت اللائحة المعتمدة على أن المكونات القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي أو الدول المرتبطة به لا يجب أن تتجاوز 35٪ من إجمالي تكاليف المكونات للمنتج النهائي.

وتؤسس اللائحة أول إطار عمل لأمن الإمداد على مستوى الاتحاد الأوروبي، مما يعزز مرونة سلسلة التوريد الدفاعية ويساعد الاتحاد الأوروبي في الاستجابة السريعة في أوقات الأزمات.

