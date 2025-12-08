شرطة أبوظبي تشارك في قمة بريدج 2025

أبوظبي في 8 ديسمبر/ وام / تستعرض القيادة العامة لشرطة أبوظبي مبادراتها الريادية خلال مشاركتها في قمة "بريدج" العالمية الحدث الأضخم في صناعة الإعلام والمحتوى على مستوى العالم، والتي تقام في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2025، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وأكد العميد دكتور سلطان عبيد النعيمي نائب مدير قطاع شؤون القيادة بشرطة أبوظبي أهمية هذا الحدث الإعلامي العالمي، لما يمثّله من منصة رائدة تتيح إبراز الدور الحيوي للإعلام في مواكبة التحولات المتسارعة واستشراف آفاق المستقبل.

وأشار أن الحدث يعزز بناء شراكات إستراتيجية برؤى مبتكرة تدفع بتطوير منظومة العمل الإعلامي، وتفتح آفاقاً أوسع للوصول إلى الجماهير العالمية عبر صناعة إبداعية قادرة على تحقيق الأهداف والتطلعات التطويرية.

وتمثل هذه القمة الإعلامية تجسيداً لرؤية متقدمة لشرطة أبوظبي، تنسجم مع تطلعاتها في استشراف مستقبل العمل الإعلامي وتطويره عبر مبادرات مبتكرة وملهمة، تسهم في إيصال رسائلها إلى أوسع شريحة من الجمهور.

وتأتي هذه الجهود لتعزيز القيم الإيجابية وروح المواطنة، باعتبارها ركائز أساسية للرؤية الإعلامية الأمنية، ودعامة مهمة في الوقاية من الجريمة وترسيخ الأمن والطمأنينة في مجتمعنا.

وأوضح العميد محمد علي المهيري مدير إدارة الإعلام الأمني انه سيتم عرض أحدث التطورات التقنية في العمل الأمني إعلامياً، عبر استعراض منصات التوعية الرقمية ومنظومة "المدينة الآمنة"، التي تُعد من المشاريع الريادية المستشرفة للمستقبل برؤية أمنية حديثة. كما ستقدّم تعريفاً بأبرز حملاتها التوعوية، وفي مقدمتها حملة "خلك حذر" الهادفة إلى تعزيز وعي المجتمع بأحدث أساليب الجرائم الإلكترونية، مثل الاحتيال الهاتفي والابتزاز والنصب الإلكتروني إضافة إلى ذلك، ستنقل واقع السلامة المرورية وانعكاساته في التوعية الإعلامية الأمنية من خلال عرض مقاطع لحوادث مرورية حقيقية شهدتها طرق الإمارة، وذلك ضمن مبادرة "لكم التعليق" إلى جانب التعريف بخدمة أمان.

وستعمل شرطة أبوظبي، عبر منصتها في المعرض، على إطلاع الزوار على تقنيات حديثة تُسهم في تطوير منظومة التدريب الافتراضي في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وذلك باستخدام تقنيات المحاكاة والذكاء الاصطناعي كما ستمنح الزوار فرصة خوض تجربة تعريفية مشوّقة تسلّط الضوء على أبرز ملامح الموروث الشرطي، واستعراض مراحل تطور شرطة أبوظبي منذ تأسيسها عام 1957 .

كما تتيح المنصة للجمهور التعرّف عن قرب على خدمة «فرصة أمل» المخصصة لتشجيع مرضى الإدمان على طلب العلاج عبر توفير تسهيلات داعمة لهم.