تتويج الفائزين بمسابقة أفضل الأوزان ضمن مهرجان الثروة الحيوانية بأبوظبي

أبوظبي في 8 ديسمبر/ وام / شهد مهرجان الثروة الحيوانية المصاحب لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، والذي تنظمه هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تتويج 41 فائزاً في مسابقة أفضل الأوزان لجميع السلالات، وذلك بعد أربع جولات تنافسية أقيمت في العين والظفرة وأبوظبي ومنطقة اللبسة في إمارة أم القيوين، حيث عكست النتائج حجم المشاركة الواسعة من المربين في مختلف إمارات الدولة وأبرزت جهودهم في تحسين الإنتاج الحيواني وتطوير السلالات المحلية.

وسجلت المسابقة أوزاناً قياسية في مختلف السلالات، إذ بلغ أفضل وزن في سلالات الماعز 87 كيلوجراماً، وفي سلالة الحري 103.2 كيلوجرام، وفي سلالة الضأن 101 كيلوجرام، وفي سلالة النعيمي 115 كيلوجراماً، وفي سلالة السعيدي 69 كيلوجراماً، وفي سلالة النجدي 129.2 كيلوجراماً، وفي سلالة العرب 95.2 كيلوجراماً، وفي سلالة العارضي 66 كيلوجراماً، وهو ما يعكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه المربون في مجال الرعاية والتغذية وتحسين جودة الإنتاج.

ويجسد التتويج مكانة الجائزة كمنصة وطنية رائدة للاحتفاء بمربي الثروة الحيوانية، فيما كرمت سعادة موزة سهيل المهيري، نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التنظيمية والإدارية ورئيس اللجنة العليا للجائزة، بجانب سعادة مبارك القصيلي المنصوري، رئيس لجنة المهرجانات والمسابقات المصاحبة، الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في كل فئة على مدى ثمانية أشواط، إضافة إلى تكريم الفائز السادس في فئة العارضي.

وأعربت سعادة موزة المهيري، عن اعتزازها بالإنجازات التي حققها المربون، مؤكدة أنها تعكس حرصهم على تطوير السلالات المحلية وتعزيز حضورها على مستوى الدولة.

وأوضحت أن هذه النتائج تمثل إضافة نوعية لمسيرة الجائزة والمهرجان، وتدعم أهدافهما في ترسيخ منظومة أمن غذائي مستدام.

وأشارت إلى أن الأوزان القياسية التي تحققت تعكس تطبيق أفضل الممارسات في التغذية والرعاية الصحية للحلال، إلى جانب اهتمام المربين بتطوير أساليبهم بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج الحيواني ودعم جهود الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.

من جانبه أكد عادل الشبيبي رئيس فريق مهرجان الثروة الحيوانية، أن هذه النتائج تجسد نجاح المهرجان في تحقيق أهدافه المتمثلة في دعم المربين وإبراز السلالات المحلية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني، مشيراً إلى أن توسيع نطاق الجولات ليشمل العين والظفرة وأبوظبي واللبسة بأم القيوين أسهم في تعزيز التنافس الإيجابي وضمان وصول الدعم والإرشاد إلى جميع المربين.

وأضاف أن الأوزان القياسية التي تحققت هذا العام تعكس رغبة قوية لدى المربين في التطوير والابتكار، وأن الجائزة ماضية في دعم هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية المخصصة للمهرجان 2.624 مليون درهم، في إطار تقدير المتميزين وتعزيز روح التنافس البنّاء، فيما تجسد جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي رؤية الدولة في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز دوره في الأمن الغذائي من خلال تحفيز الابتكار وتشجيع الكفاءات الوطنية على الإبداع في الزراعة المستدامة والإنتاج الغذائي بما يضمن استدامة الموارد وجودة الحياة للأجيال القادمة.

ويجسد مهرجان الثروة الحيوانية نهجاً وطنياً راسخاً يقوم على بناء منظومة مبتكرة ومتكاملة للأمن الغذائي المستدام، حيث تحرص اللجنة المنظمة للجائزة على تنظيمه سنوياً ضمن فعالياتها بهدف دعم مربي الثروة الحيوانية في الدولة وإبراز جهودهم ومبادراتهم المبتكرة، بالإضافة إلى الاحتفاء بالسلالات المحلية المتميزة.

وحقق المهرجان منذ انطلاقه في شهر نوفمبر الماضي نجاحاً كبيراً، واستقطب مشاركات وتفاعلاً واسعاً من المربين، كما أسهم توسيع نطاق مسابقاته ليشمل إمارات الدولة والمناطق خارج أبوظبي، ومنها مدينة العين ومنطقة اللبسة في أم القيوين بالإضافة إلى منطقة الظفرة، في دعم المربين وتعزيز التنافس الإيجابي بينهم بما يسهم في تحقيق أهداف المهرجان في تعزيز جودة الإنتاج ودعم قطاع الإنتاج الحيواني.

وأعرب الفائزون بمسابقة أفضل الأوزان عن شكرهم وتقديرهم لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي على توفير هذه المنصة التنافسية المتميزة التي عكست حجم الدعم الذي يحظى به المربون، وكذلك الجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي ودعم السلالات المحلية، مؤكدين أن المسابقة ساهمت في رفع مستوى الإنتاج الحيواني وتشجيعهم على تطوير أساليبهم.

ومع انتهاء مسابقة أفضل الأوزان، اتخذت اللجنة المنظمة الاستعدادات اللازمة لانطلاق مسابقة أفضل السلالات التي تقام خلال الفترة من 8 ديسمبر إلى 9 يناير 2026، وسط إقبال كبير من المربين على التسجيل للمشاركة في هذه المسابقة المميزة.

يذكر أن جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تجسد رؤية الدولة في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز دوره كركيزة للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، من خلال تحفيز الابتكار وتشجيع الكفاءات الوطنية على الإبداع في الزراعة المستدامة والإنتاج الغذائي بما يضمن استدامة الموارد وجودة الحياة للأجيال القادمة.