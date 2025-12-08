انطلاق الملتقى الشتوي العاشر للفروسية في شرطة دبي

دبي في 8 ديسمبر/ وام / انطلقت اليوم فعاليات الملتقى الشتوي العاشر للفروسية الذي ينظمه مركز شرطة الخيالة في شرطة دبي، بهدف استثمار وقت الطلبة خلال الإجازة الشتوية وتعريفهم بمهارات الفروسية وتعزيز الوعي الوطني والتراثي والثقافي لديهم، إلى جانب ترسيخ قيم المجتمع والمعرفة المرتبطة بالخيل.

وشهد الافتتاح في مركز شرطة الخيالة بالعوير المقدم ضاحي الجلاف مدير المركز، بحضور نائبه الرائد حمد الشامسي وعدد من الضباط والموظفين المختصين، إلى جانب 300 طالب وطالبة سجلوا للمشاركة في البرنامج الممتد على مدار أسبوعين.

وأكد الجلاف أن تنظيم الملتقى يأتي انسجاماً مع توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، في تعزيز التواصل مع فئات المجتمع وخاصة الأبناء، وتشجيعهم على استثمار أوقات الفراغ بما يعود عليهم بالنفع، مشيراً إلى أن تعلم أسس تربية الخيول والعناية بها يمثل جزءاً مهماً من الثقافة الإماراتية الأصيلة. وأضاف أن الطلبة يتلقون تدريبات عملية ونظرية على أيدي مختصين، ما يمكّنهم بنهاية الملتقى من الإلمام بالمهارات المرتبطة بالفروسية وعلوم الخيول.

وأوضح الرائد حمد الشامسي أن الملتقى يتضمن محاضرات توعوية بالتعاون مع مركز حماية الدولي في شرطة دبي حول مخاطر المواد المخدرة وقانون الطفل وديمة والاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي. كما يشمل ورشاً فنية بالتعاون مع استوديو الصناع لتعزيز مهارات الإبداع لدى الطلبة، إضافة إلى فعاليات بمشاركة الدوريات السياحية والشرطي منصور والشرطية آمنة، وأنشطة تعريفية بالكلاب البوليسية من إدارة التفتيش الأمني K9.