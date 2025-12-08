الحلقة المباشرة السابعة من "شاعر المليون" تنطلق غدا

أبوظبي في 8 ديسمبر / وام / تُبث من على مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي في التاسعة من مساء غدٍ (الثلاثاء) عبر قناتي «أبوظبي» و«بينونة» الحلقة المباشرة السابعة من الموسم الثاني عشر لبرنامج «شاعر المليون»، الذي تُنتجه هيئة أبوظبي للتراث تحت شعار «قصيدنا واحد»، ضمن رسالتها الرامية إلى صون الإرث الشعري وتعزيز حضوره في الساحة الأدبية العربية.

ويشارك في الحلقة، التي تُعرض أيضاً مباشرة عبر قناة «شاعر المليون» على «يوتيوب»، كلٌّ من الشعراء شاهر الشراري، ومحسن بن تركي، ووليد البحيح من السعودية، والشاعر صلاح العازمي من الكويت، والشاعر زياد العتيبي من قطر، والشاعر واصف علي من سوريا، وسيُلقون قصائدهم أمام لجنة التحكيم المكوّنة من الدكتور سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد.

وكانت الحلقة المباشرة السادسة التي بُثت الثلاثاء الماضي قد شهدت تأهّل الشاعر محمد مناور النفيعي من السعودية، والشاعر وضاح الكايد العدوان من الأردن، إلى المرحلة التالية، بنتيجة 48 درجة من 50 لكل منهما، فيما أسفرت بقية النتائج عن حصول حافظ يحيى الجرباني من اليمن على 47 درجة، وسامي الشرابي وعبد المجيد صقر العزه السبيعي من السعودية على 44 درجة، فيما حصل ناصر بن ناجي من الكويت على 42 درجة، وسيتأهل واحد منهم إلى المرحلة الـ24 بتصويت الجمهور خلال هذا الأسبوع.

وأُعلن في بداية الحلقة الماضية عن تأهُّل الشاعر عبد الله محمد العجمي من الكويت إلى المرحلة الـ24 بتصويت الجمهور في الحلقة السابقة، بحصوله على 76 درجة من 100، هي مجموع درجات لجنة التحكيم ودرجات تصويت الجمهور.

ويُعد برنامج "شاعر المليون" محطة بارزة في المشهد الشعري، بما يوفره من مساحة واسعة لاكتشاف الطاقات الجديدة وإبراز الأصوات المبدعة، في منافسة متجددة تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة كل موسم.