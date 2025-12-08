نادي الإمارات العلمي يطلق المخيم الشتوي 2025

دبي في 8 ديسمبر/ وام/ أطلق نادي الإمارات العلمي فعاليات المخيم الشتوي 2025، من 7 إلى 22 ديسمبر، ببرنامج يمتد أسبوعين خُصص الأول للأولاد والثاني للطالبات، مستهدفاً 250 مشاركاً .

ويكرس المخيم نهج النادي في تطوير القدرات العلمية التطبيقية للطلبة عبر منظومة تجمع بين المعرفة النظرية والممارسة العملية .

وأكد بلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم أهمية الاستثمار في أوقات الطلبة عبر برامج علمية تعزز وعيهم وتوجه طاقاتهم نحو مجالات معرفية تدعم مسار الدولة في الابتكار والتنمية، مشيراً إلى دور المخيم في ترسيخ شغف الطلبة بالعلوم.

وأوضح الدكتور عيسى البستكي رئيس نادي الإمارات العلمي، أن المخيم يمثل منصة رئيسية لاكتشاف المواهب العلمية القادرة على التعامل مع التقنيات المتقدمة وتوظيفها في تعزيز استدامة الاقتصاد، مؤكداً أن التجارب البحثية والمخبرية الواقعية تسهم في تنمية مهارات التفكير والتحليل لدى الطلبة.