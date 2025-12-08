"الهياكل التنظيمية بالشارقة" تبحث الهيكل التنظيمي لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية

الشارقة في8 ديسمبر/ وام/ عقدت لجنة الهياكل التنظيمية في حكومة الشارقة اجتماعها برئاسة سعادة عبدالله إبراهيم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية ورئيس اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة.

وتم خلال الاجتماع بحث ودراسة المقترح المقدم بشأن الهيكل التنظيمي لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، بحضور سعادة عائشة بن ديماس رئيس الهيئة.

واستعرضت اللجنة المهام والاختصاصات المقترحة، كما ناقشت آليات توزيعها على الإدارات والأقسام بما يعزز كفاءة الأداء ويمكن الهيئة من القيام بدورها الحيوي وفق أعلى المعايير.