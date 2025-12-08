مؤسسة زايد الدولية للبيئة تنظم أول مؤتمر عالمي للذكاء الاصطناعي الأخضر في دبي

دبي في 8 ديسمبر / وام / تعتزم مؤسسة زايد الدولية للبيئة، تنظيم أول مؤتمر عالمي للذكاء الاصطناعي الأخضر تحت شعار "توظيف الذكاء الاصطناعي للحد من المساس بالنظم البيئية الطبيعية"، وذلك بمشاركة شرطة دبي وجامعة كيرتن دبي، ونخبة من الخبراء والأكاديميين والمؤسسات العلمية ووكالات الأمم المتحدة والهيئات الحكومية والمدنية المعنية باستخدامات الذكاء الاصطناعي. ويستضيف المؤتمر أكاديمية شرطة دبي، من 24 إلى 25 يناير 2026.

ويأتي الحدث تأكيداً لدور المؤسسة وشركائها في دعم الجهود الهادفة إلى حماية البيئة وصون مواردها، وبناء قاعدة معرفية تسهم في الحد من آثار التطورات التكنولوجية على النظم البيئية، واستلهاماً لنهج القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ترسيخ التنمية المستدامة.

ويهدف المؤتمر إلى بحث التأثيرات البيئية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، واستكشاف سبل توظيفها للحفاظ على التنوع البيولوجي وتقليل مخاطر التغير المناخي، من خلال جلسات تناقش قضايا البيئة في ظل التحولات التقنية المتسارعة في مجالات الصناعة والزراعة والتعليم والصحة والنقل وأمن المعلومات البيئية.

ومن المتوقع أن يصدر المؤتمر توصيات تدعم تطوير أنظمة الرصد والرقابة البيئية، وتعزيز التشريعات والسياسات الداعمة للاستدامة، إلى جانب رفع الوعي بتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخضر وتحدياته، كما ستعلن المؤسسة مخرجات المؤتمر عبر مجموعة من الأنشطة والمواد الإعلامية التوثيقية.