ردود فعل واسعة بعد تتويج نوريس بلقبه العالمي الأول للفورمولا 1 في أبوظبي

أبوظبي في 8 ديسمبر/ وام/ بعد ليلة استثنائية في حلبة مرسى ياس بأبوظبي، شهدت تتويج البريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين بلقب بطولة العالم للفورمولا 1، توالت ردود الأفعال حول هذا التتويج الذي سبقه صراع ثلاثي على اللقب جمعه مع كل من الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول والأسترالي أوسكار بياستري سائق ماكلارين، فيما حسمته أفضلية النقاط في النهاية رغم تصدر فيرستابن لسباق أبوظبي، ليفقد الأخير هيمنته المتتالية على لقب البطولة.

واستطاع الشاب نوريس أن يضيف الفوز المزدوج لفريقه هذا العام، بعدما توج ماكلارين بلقب بطولة الصانعين في سنغافورة ليضيف نوريس التتويج العالمي الثاني للفريق هذا الموسم.

وقال الموقع الرسمي لسباقات الفورمولا:" من نجاح الكارتينج إلى سباقات الفورمولا – رحلة لاندو نوريس نحو بطولة العالم، فقد بدأ مسيرته في سباقات السيارات بعمر 8 سنوات، وفي يوم الأحد بأبوظبي وصل إلى قمة الرياضة، بعد تتويجه بطلا للعالم في الفورمولا 1".

وقالت شبكة سكاي نيوز البريطانية:" لاندو نوريس يتوج ببطولة العالم للفورمولا 1 بعد فوز مثير في أبو ظبي، هو أول سائق

بريطاني يفوز بالجائزة الكبرى في الفورمولا 1 منذ لويس هاميلتون في عام 2020".

وأضافت :" فاز لاندو نوريس بأول بطولة عالمية لسائقي الفورمولا 1 يوم الأحد، بعد حلوله ثالثًا في الجولة الحاسمة في أبوظبي، ليختتم بذلك التتويج باكتساح فريق مكلارين، بعد فوزه ببطولة الصانعين هذا العام".

وعنونت شبكة ( ESPN) عن تتويج نوريس في أبوظبي قائلة :" لاندو نوريس يحقق أول لقب عالمي في الفورمولا 1 بعد الختام في أبوظبي".

ونقلت صحيفة تليجراف البريطانية عن فوز نوريس:" "فزت بطريقتي – لاندو نوريس يبكي بعد حسم لقب الفورمولا 1 في أبوظبي".

وأضافت :" انهار لاندو نوريس عاطفياً بالبكاء قبل أن يعلن أنه فعلها بعد تتويجه ببطولة العالم في الفورمولا 1 في ختام الموسم بأبوظبي يوم الأحد، إذ دخل السائق البالغ من العمر 26 عاماً كتب التاريخ بعد أن أنهى السباق في المركز الثالث على حلبة ياس مارينا، وتفوق على ماكس فيرشتابن، الذي فاز من مركز الانطلاق الأول، ليحسم اللقب بفارق نقطتين فقط".

وقال الموقع الرسمي لصحيفة ماركا الإسبانية : " أصبح الآن الشاب الصغير بطلا للعالم بعد أن نال المركز الثالث في أبوظبي، استطاع أن يكبر وينضج ويتغير إلى أن يصبح بطلا للعالم في أبوظبي، بعدما استطاع أن ينهي الطريق في سباق صمد خلاله على الضغوطات ".