اعتماد موعد النسخة 13 من دورة ند الشبا الرياضية في 2026

دبي في 8 ديسمبر/وام/ اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية إقامة منافسات النسخة الـ13، من 18 فبراير إلى 7 مارس 2026 في مجمع ند الشبا الرياضي، بإجمالي جوائز مالية يبلغ 4.5 ملايين درهم، وبمشاركة متوقعة تتجاوز 8000 رياضي في مختلف البطولات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنظمة الذي عُقد برئاسة إسماعيل سيد الهاشمي رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور عبدالحميد العطار نائب الرئيس، وحسن المزروعي مدير الدورة، والأعضاء: صالح المرزوقي، وعيسى شريف، وخالد العور، وعادل البناي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة برنامج المنافسات، وخطط اللجان الفنية والتنظيمية، والتحضيرات اللوجستية للدورة التي تُقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك.

وتتضمن النسخة المقبلة 11 بطولة أولمبية ومجتمعية تشمل: الكرة الطائرة، والبادل، والجوجيتسو، والمبارزة، وكرة السلة بالكراسي المتحركة، وسباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع، والريشة الطائرة، إضافة إلى عودة بطولة كرة السلة الثلاثية (3×3) استجابة للإقبال المتزايد عليها.

وأكدت اللجنة أهمية تنفيذ فرق العمل لخطة متكاملة تضمن التحضير الأمثل للنسخة الجديدة بما يعكس مكانة الدورة وتطور فعالياتها، مشيرة إلى الدور الكبير الذي تؤديه في تعزيز النشاط المجتمعي باعتبارها ملتقى سنوياً يجمع مختلف أفراد المجتمع تحت مظلة رياضية واحدة، ويسهم في ترسيخ الممارسة الإيجابية وتعزيز الترابط بين المشاركين. كما تناول الاجتماع الخطة الإعلامية والترويجية والبرامج المصاحبة.