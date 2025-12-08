عمر المرزوقي يتوج بلقب "بوذيب الدولية" لقفز الحواجز

أبوظبي في 8 ديسمبر/وام/ أحرز الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي، لقب جائزة لونجين الكبرى لبطولة أكاديمية بوذيب الدولية لقفز الحواجز "فئة النجمتين"، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ومشاركة 179 فارساً وفارسة من 33 دولة.

وتنافس المشاركون في 9 فعاليات دولية "فئة النجمتين"، بجوائز بلغت 140 ألف يورو، وفي 6 منافسات دولية من فئة النجمة الواحدة وجوائزها 23 ألف يورو، على ميدان الصالة الكبرى المغطاة في بوذيب، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر الجاري.

وتوج الفائزين سلطان محمد خليفة اليحيائي، عضو مجلس إدارة اتحاد الفروسية، رئيس لجنة القفز بالاتحاد، وأحمد أمين الشرفاء، عضو مجلس اتحاد الفروسية، وعبد الله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة بالاتحاد، ومحمد حاتم الجنيبي، مدير الفعاليات بالأكاديمية، رئيس البطولة، وأحمد علي الجنيبي، مدير الفروسية في الأكاديمية.

وجاءت منافسة الجائزة الكبرى، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، بحواجز 145 سم، وأكمل 9 فرسان الجولة الرئيسة دون خطأ، وتجدد بينهم التنافس في جولة التمايز، ونجح منهم 5 في إكمالها دون خطأ، وبفارق التوقيت حصد لقبها المرزوقي مع الجواد "إنجوي دو لا مور" من إسطبلات الشراع، مسجلا أهم الانتصارات بزمن قدره 37.01 ثانية.

وحقق الفارس عبد الله محمد المري، المركز الثاني في جولة التمايز مع الجواد "بي بي اس ماغريغو"، بزمن قدره 37.73 ثانية، ومن فرسان وخيول اسطبلات الشراع أيضاً، وجاء ثالثا الفارس الإيرلندي تريفور برين، بصحبة الجواد "هايلاند بريسدنت"، مسجلاً 39.05 ثانية، ورابعا الفارس سالم أحمد السويدي، بصحبة الجواد "سيجوكس زد"، في 39.16 ثانية.

وشهدت المنافسة التأهيلية الأولى للجائزة الكبرى، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز 145 سم، فوز البريطاني أليكساندر مكلين مع "بي غولدن"، كما كرر الفارس نفسه الفوز في المنافسة التأهيلية الثانية بمواصفات المرحلتين على حواجز الـ 145 سم، مع "غينو اف".

وتصدر الفارس حمد النعيمي مع "ديلفين روشيراث زد"، دولية بوذيب من فئة النجمتين، بمواصفات المرحلتين الخاصة، على حواجز الـ 120 سم، بينما تصدر الفارس المصري عمرو جمال محمد مع "زازو زد"، منافسة المرحلتين الخاصة على حواجز الـ 130 سم، وقفز الفارس سيف حمد الكربي على صهوة الجواد "نيمبر فايف بي" إلى صدارة منافسة الجولة الواحدة من فئة النجمتين، على حواجز الـ 120 سم.