برقم قياسي.. مؤسسة "خليفة الإنسانية" تنظم العرس الجماعي الثاني في صالة "البيت متوحد" بمشاركة 1086 عريسا وعروسة

الشارقة في 8 ديسمبر/ وام/ أعلنت مؤسسة خليفة الإنسانية عن تنظيم العرس الجماعي الثاني في إمارة الشارقة عصر يوم الخميس 11 ديسمبر 2025، في صالة البيت متوحد بمنطقة الرحمانية بالتعاون مع بنك دبي الإسلامي وبوتيك النشامة، بمشاركة 1086 عريسا وعروسة من مختلف إمارات الدولة، استمراراً لجهودهم نحو دعم الشباب وتعزيز الاستقرار الأسري.

ويأتي تنظيم العرس الجماعي الثاني بعد النجاح الذي حققه العرس الجماعي الأول الذي شهد مشاركة 157 شاباً خلال شهر أغسطس من العام الماضي.

وقال سعادة محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة الإنسانية إن تنظيم العرس الجماعي الثاني يأتي امتداداً لبرامج المؤسسة الهادفة إلى تمكين الشباب وتيسير سبل الزواج، مؤكداً أن هذه المبادرة تنسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة بأن يكون عام 2026 عام الأسرة، وما يحمله ذلك من تركيز على تعزيز دور الأسرة ودعم استقرارها وترابطها جيلا بعد جيل.

وأوضح سعادته أن الإقبال الكبير على المبادرة يعكس ثقة المجتمع في دور المؤسسة وبرامجها الاجتماعية، مؤكداً حرصها على مواصلة إطلاق مبادرات مجتمعية تسهم في تخفيف الأعباء المادية على الشباب وتمكينهم من بناء أسر مستقرة ومتماسكة، فضلاً عن تنفيذ سلسلة من البرامج التي تعزز قيم الترابط الاجتماعي وتدعم دور الأسرة الإماراتية في بناء المجتمع وتقدمه وازدهاره.