دبي الرقمية تحصل على اعتماد 6 نجوم من GInI

دبي في 8 ديسمبر / وام / أعلنت هيئة دبي الرقمية حصولها على اعتماد الستة نجوم عالي المستوى من معهد الابتكار العالمي GInI، لتنضم إلى نخبة المؤسسات الأكثر تقدماً في مجال الابتكار على مستوى العالم، في خطوة تعزز مكانة دبي كمرجع دولي للتحول الرقمي والابتكار الحكومي.

وأشاد سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، بهذا الإنجاز النوعي، مؤكداً أنه يمثل محطة مهمة في مسيرة الابتكار الحكومي في دبي. وقال إن الحصول على اعتماد الستة نجوم لا يعد تكريماً مؤسسياً فحسب، بل هو شهادة على نضج منظومة الابتكار داخل الهيئة وقدرتها على تحويل الأفكار إلى قيمة مضافة تعزز جودة الحياة وترفع مستوى الخدمات، بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ دبي عاصمة عالمية للابتكار ومختبراً مفتوحاً لصناعة المستقبل.

وأضاف أن الابتكار في دبي الرقمية هو نهج دائم ومرتكز أساسي في مسيرة التحول الرقمي الشامل، ومحرك رئيسي لجاهزية دبي لمتغيرات المستقبل، مؤكداً مواصلة تمكين المواهب وتعزيز بيئة محفزة لتطوير الحلول المبتكرة.

وتميز المؤسسات الحاصلة على هذا الاعتماد بامتلاكها منظومات عالية النضج لإدارة الابتكار تشمل توليد الأفكار، وتخصيص الموارد بذكاء، وقياس أثر الابتكار، وتحقيق ميزة تنافسية مستدامة عبر التحسين المستمر.

ويعد معهد الابتكار العالمي، الذي تأسس عام 2010 في ميشيغان، مرجعاً دولياً رائداً في اعتماد الممارسات الابتكارية، وتستفيد من شهاداته آلاف المؤسسات والخبراء في أكثر من خمسين دولة.