"فيكتوري" يستكمل جاهزيته لختام بطولة العالم للزوارق السريعة في دبي

دبي في 8 ديسمبر/وام/ أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية استكمال فريق «فيكتوري» جاهزيته للمشاركة في الجولة الختامية لبطولة العالم للزوارق السريعة فئة «إكس كات»، والتي تستضيفها دبي، من 11 إلى 14 ديسمبر الجاري في منطقة «سنسيت بيتش» بجميرا، بمشاركة نخبة من الفرق المحلية والعالمية.

وتشهد التحضيرات للحدث العالمي ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرتها، مع توافد الفرق المشاركة إلى الدولة استعداداً للجولة الثالثة والأخيرة من البطولة.

وتبرز في قائمة الفرق المنافسة فرقٌ عدة، من بينها فريق بريطانيا صاحب المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 108 نقاط، وفريق الفجيرة الثالث برصيد 76 نقطة، إلى جانب فرق الشارقة وفاز مارين من الإمارات، وفرق من الكويت والسويد والنرويج وإيطاليا.

ويدخل فريق «فيكتوري» الجولة الختامية متصدراً للترتيب العام برصيد 130 نقطة عبر الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي، بعد تألقهما في الجولات السابقة، لاسيما في الجولة الماضية بالكويت التي حققا خلالها أكبر رصيد من النقاط.