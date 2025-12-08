انطلاق منافسات بطولة الشرطة للفرق التخصصية في نسختها الـ9

دبي في 8 ديسمبر/ وام/ انطلقت اليوم منافسات بطولة الشرطة للفرق التخصصية في نسختها التاسعة، بميدان المدينة التدريبية بالروية في دبي، بتنظيم اتحاد الشرطة الرياضي وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي.

وتشهد البطولة - التي تستمر أربعة أيام - مشاركة 111 لاعباً و24 لاعبة يمثلون القيادات الشرطية في الدولة، إلى جانب قيادة قوات الأمن الخاصة وكلية الشرطة أبوظبي وأكاديمية شرطة دبي، وفريق من جمهورية روسيا الاتحادية.

حضر افتتاح البطولة معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وسعادة العميد وليد الشامسي قائد كلية الشرطة، وسعادة العميد الدكتور عمر محمد الخيال مدير إدارة اتحاد الشرطة الرياضي رئيس اللجنة الرياضية في وزارة الداخلية، وسعادة العميد أحمد محمد مرداس مدير الادارة العامة للتدريب بشرطة دبي، وأعضاء اتحاد الشرطة الرياضي، وعدد من ضباط وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة دبي.

وتتضمن البطولة خمس مسابقات هي: مسابقة إنقاذ رهينة، ومسـابقة الهجوم، وإنقاذ ضابط، والبرج، والموانع.

وبدأت المنافسات بمسابقة إنقاذ رهينة، حيث تصدر فريق القيادة العامة لشرطة دبي الأساسي A وحل في المركز الثاني فريق الشارقة الشرطي الأساسي B وجاءت في المركز الثالث القيادة العامة لشرطة دبي B.

وفي فئة السيدات تصدرت القيادة العامة لشرطة دبي وجاءت القيادة العامة لشرطة الشارقة ثانيا ونالت القيادة العامة لشرطة أبوظبي المركز الثالث .

وعلى صعيد نتائج مسابقة الهجوم فقد جاء بالمركز الأول فريق الشارقة الشرطي الأساسي B وحصل فريق الشارقة الشرطي الأساسي A على المركز الثاني وحل فريق القيادة العامة لشرطة دبي B بالمركز الثالث.

وفي فئة السيدات حصلت القيادة العامة لشرطة دبي على المركز الأول، ونال فريق الشارقة الشرطي المركز الثاني، وحلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ثالثاً.