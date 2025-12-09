شراكة بين "آيروس" و "بيوسابين" لإطلاق تجارب علاج سريرية للأورام خلال 2026

أبوظبي في 9 ديسمبر/ وام/ أعلنت مؤسسة "آيروس" للأبحاث السريرية التابعة لمجموعة M42، عن شراكة إستراتيجية مع شركة "بيوسابين" الرائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية، بهدف تنفيذ تجربة علاج سريرية دقيقة للأورام في إمارة أبوظبي.

وستبدأ التجربة العلاجية التدخلية، التي تمتد لمدة ستة أشهر، خلال الربع الأول من عام 2026، حيث تتولى مؤسسة "آيروس" دور المزوّد الرئيسي للخدمات، في إطار شراكة تركّز على علاج سرطانات الجهاز الهضمي السفلي باستخدام منصة "ميديتشيب" المبتكرة التي طوّرتها شركة "بيوسابين".

ويعتمد هذا النهج العلاجي الموضعي على تقليل الآثار الجانبية الجهازية للعلاج الكيميائي بنسبة تصل إلى 50%، وفقاً للنماذج ما قبل السريرية، إلى جانب تحسين النتائج العلاجية الشاملة للمرضى.

وباعتبارها المزوّد الرئيسي لهذه التجربة، ستسخّر "آيروس" خبراتها كمؤسسة رائدة في مجال الأبحاث السريرية لتنفيذ ومتابعة التجارب وفق أعلى المعايير.

وأكد إسلام الطنطاوي، المدير العام لمؤسسة "آيروس"، أن الشراكة مع شركة "بيوسابين" لإطلاق تجاربها السريرية الدولية من أبوظبي، تعكس المكانة المتقدمة التي تتمتع بها "آيروس" كمؤسسة أبحاث سريرية متكاملة الخدمات وقادرة على تنفيذ دراسات معقدة ذات تأثير عالمي.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعزز التزام المؤسسة بدعم مسيرة الطب الدقيق، وترسيخ مكانة أبوظبي في صدارة الأبحاث السريرية على مستوى العالم.

من جانبها، أوضحت الدكتورة خديجة علي، الرئيس التنفيذي لشركة "بيوسابين"، أن التعاون مع "آيروس" التابعة لمجموعة M42 لإطلاق التجارب السريرية الخاصة بعلاج السرطان في دولة الإمارات، يشكّل خطوة مهمة نحو تسريع مهمة الشركة الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في أسلوب تقديم العلاج الكيميائي.

وأكدت أن هذه الشراكة تعكس في الوقت ذاته ريادة دولة الإمارات المتنامية في تمكين ابتكارات التكنولوجيا الحيوية المتقدمة، وتسهم في بناء مستقبل يتيح لممارسات الطب الدقيق تحقيق أثر عالمي مع إمكانية التطبيق على المستوى المحلي.