اتفاق إماراتي ألماني يفتح آفاقاً جديدة أمام سجل أنساب الخيل العربية عالمياً

أبوظبي في 9 ديسمبر/ وام/ أعلنت جمعية الإمارات للخيول العربية، إتاحة الوصول المباشر إلى سجل أنساب الخيل العربية في جمهورية ألمانيا الاتحادية عبر موقعها الإلكتروني، في إطار جهودها الهادفة إلى تطوير خدماتها الرقمية وتيسير وصول الملاك والمربين والباحثين إلى المعلومات الموثوقة، وذلك في خطوة تمثل إضافة نوعية لمسيرة صون إرث الخيل العربية وتعزيز حضورها العالمي.

ويعد هذا الإنجاز ثمرة مذكرة التفاهم الموقعة بين الجمعية ونظيرتها الألمانية، والتي وضعت إطاراً متقدماً للتعاون الثنائي في تبادل البحوث والدراسات المتعلقة بالخيل العربية وأصولها، وإنشاء رابط إلكتروني يربط بين سجلات الخيل في البلدين، بما يسهم في بناء منظومة بيانات عالمية متكاملة تدعم دقة التوثيق وسهولة التتبع.

وتتيح المبادرة للملاك والمربين والمهتمين الاطلاع بكل يسر على السجلات الألمانية المعتمدة للخيول العربية، في خطوة تعزز تكامل المعلومات، وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون البحثي، وترسخ مكانة الإمارات كمنصة رائدة في حفظ السجلات، وتطوير قاعدة بيانات دولية تُعنى بأنساب الخيل العربية الأصيلة.

وأكدت الجمعية أن هذه الخطوة تمثل دفعة مهمة نحو صون الإرث العريق للخيل العربية، وتعزيز الثقة في منظومة التوثيق العالمي، ودعم المربين والملاك عبر أدوات رقمية حديثة تواكب التطور المتسارع في قطاع الخيل، كما تعكس التزام الإمارات الدائم بالارتقاء ببرامج الخيل العربية، وتوسيع شراكاتها الدولية بما يخدم هذا الموروث الأصيل ويحفظ مكانته في سجل الحضارة الإنسانية.