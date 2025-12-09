الإمارات تشارك بـ51 لاعباً ولاعبة في "الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب"

دبي في 9 ديسمبر/ وام/ أعلنت اللجنة البارالمبية الوطنية، مشاركة 51 لاعباً ولاعبة في منافسات دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب "دبي 2025"، التي تنطلق رسمياً غداً وتستمر حتى 14 ديسمبر الجاري، بمشاركة 1500 رياضي من 35 دولة.

ويخوض لاعبو المنتخبات الوطنية المنافسات في 8 ألعاب هي: البوتشيا، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، ورفعات القوة، والسباحة، وكرة الطاولة، وكرة السلة على الكراسي المتحركة، ومصارعة الذراعين، من بين 11 رياضة معتمدة في الدورة، وتشمل أيضاً القوس والسهم، وكرة الهدف، والتايكواندو.

واعتمدت بعثة الإمارات اختيار منصور النقبي، لاعب منتخب كرة السلة على الكراسي المتحركة، لحمل علم الدولة في مراسم افتتاح الدورة.

وأكملت المنتخبات الوطنية تحضيراتها بهدف تعزيز المكانة الريادية للإمارات في رياضة أصحاب الهمم، والمنافسة على المراكز المتقدمة، إلى جانب اكتشاف المواهب الواعدة وصقل مهاراتها.

كما شهدت الدورة خلال الساعات الماضية إجراء التصنيف الطبي لـ851 لاعباً ولاعبة، في رقم قياسي لتحديد الفئات الرياضية المناسبة وفق نوع الإعاقة وتأثيرها على الأداء، فيما بلغ عدد المصنفين النهائيين 64 لاعباً في مختلف الإعاقات.