قمة بريدج / تقنيات متطورة بالذكاء الاصطناعي لدعم أداء اللاعبين والتنبؤ بالإصابات

أبوظبي في 9 ديسمبر/ وام/ تشهد قمة بريدج 2025، الحدث العالمي الأضخم والأكبر من نوعه في مجالات الإعلام والترفيه والرياضة، والمقام حاليا في مركز أبوظبي الوطني للمعارض " أدنيك"، إعلان العديد من الشركات المتخصصة عن أبرز ما أنتجته في خدمة مختلف القطاعات، إذ تعرض شركة "تك نوفا" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، تقنية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في متابعة أداء اللاعبين وتطويره والتنبؤ بالإصابات قبل حدوثها.

وقال سالم العتيبي المسؤول التقني بالشركة والخبير في إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام"، إن النظام الذي طورته الشركة يعد نقلة نوعية في مجال التكنولوجيا الرياضية، وهو ضمن حلول تقنية متعددة تقدمها الشركة تشمل الجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى والأفراد، إلى جانب خبراتها في الأمن السيبراني والأنظمة التقنية والردع وصد الهجمات.

وأوضح أن النظام الجديد يأتي ضمن المساعي لتقديم حلول لمشكلات التحكيم الرياضي، خاصة في رياضات مثل الجوجيتسو التي تعتمد على دقة القرار وسرعة الملاحظة، لافتا إلى أن هذا النظام الذي تطوره الشركة يعمل على اعتماد آلية ذكية ترصد أداء اللاعبين وتتعقب أخطائهم المتكررة التي قد تؤثر على نتائجهم أو تكلفهم نقاطًا حاسمة أثناء المنافسات.

وأوضح العتيبي أن النظام يعتمد على ثلاثة مصادر رئيسية لمتابعة اللاعب تشمل كاميرات متقدمة توثق أداءه بشكل لحظي، وتحليل يومه وطريقة تعامله داخل النادي والمنتخب والاتحاد من خلال فهم سلوكياته وبيانات تعبيره النفسي، إضافة إلى المدخلات اليدوية التي يقدمها المدرب لتكوين رؤية شاملة عن حالة اللاعب، لافتا إلى أن هذه المنهجية للنظام تعمل على تقييم الحالة النفسية والعقلية للرياضي، بما يساعد المدرب في فهم استعداد اللاعب وإدارته بشكل أكثر دقة.

وقال إن النظام يعمل على توقع الإصابات قبل وقوعها عبر تحليل تفاصيل الحركة وتكرار الإجهاد، بما يمنح الفرق الفنية القدرة على التدخل المبكر وحماية اللاعبين من مخاطر الإصابة، ويوفر أيضا ملاحظات مباشرة للاعب في الألعاب الفردية، حيث ينبهه في حال وجود أخطاء متكررة قد تؤدي إلى خسارة نقاط أو تأثير سلبي على الأداء العام.

وأكد العتيبي أن هذا التطور يعزز من جودة التدريب ويمنح الرياضيين فرصة أكبر لتحسين مستواهم وحماية مسيرتهم الرياضية، لافتا إلى أن الشركة تعمل على إيجاد حلول عملية في مواقع القصور داخل المنظومات الرياضية والتقنية.