"كوبرنيكوس": عام 2025 يتجه ليكون ثاني أو ثالث أكثر الأعوام حرارة

بروكسل في 9 ديسمبر /وام/ قالت خدمة تغيّر المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي "كوبرنيكوس"، إن عام 2025 يتجه ليكون ثاني أو ثالث أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق متقدماً على معظم السجلات السابقة، وقد لا يتجاوزه سوى عام 2024 الذي سجّل ارتفاعاً غير مسبوق في درجات الحرارة.

وأكدت "كوبرنيكوس" في نشرتها الشهرية، أن العام الحالي سيُكمل على الأرجح أول فترة من ثلاث سنوات يتجاوز فيها متوسط حرارة الكوكب 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بين عامي 1850 و1900.

وقالت سامانثا بورغيس، المسؤولة الإستراتيجية للمناخ في الخدمة، إن هذه المؤشرات ليست مجرد أرقام بل تعكس تسارع وتيرة تغيّر المناخ، فيما شهد العام نفسه أحداثاً مناخية متطرفة حول العالم.

يأتي ذلك بعد أن سجل العام الماضي أكثر درجات حرارة في التاريخ، ورغم تقلب الطقس الطبيعي بين عام وآخر، فإن العلماء رصدوا اتجاهاً واضحاً نحو ارتفاع مستمر في حرارة الأرض بسبب الانبعاثات.