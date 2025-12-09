مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي يبحث توجهات المرحلة المقبلة

القاهرة في 9 ديسمبر /وام/ عقد مجلس أمناء الجائزة التميز الحكومي العربي، اجتماعه في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، برئاسة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، رئيس المجلس، وحضور أعضاء المجلس بتشكيلته الجديدة.

وناقش المجلس خلال اجتماعه أبرز توجهات الجائزة في المرحلة المقبلة، وآليات تعزيز دورها في تسليط الضوء على التجارب الناجحة والممارسات المميزة في العالم العربي لخدمة الناس وتحسين حياتهم وتعميم هذه التجارب الناجحة في العالم العربي لإلهام الحكومات.

وأكد المجلس على تعزيز دور الجائزة لنشر أفضل الممارسات والمعارف والنماذج المبتكرة ودورها كمنصة عربية للاحتفاء بالجهود المتميزة في الإدارة الحكومية.

واطلع المجلس خلال الاجتماع على فئات الجائزة المكونة من 16 فئة والإنجازات التي حققتها خلال دوراتها السابقة، والتي بلغت المشاركات فيها ما يزيد على 14 ألف مشاركة عكست رغبة في التبادل المعرفي لأفضل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الحكومية العربية، كما تم استلام أكثر من 6600 طلب ترشيح وكان إجمالي عدد الفائزين 91 يمثلون نماذج عربية ملهمة استطاعت أن تقدم حلولاً مبتكرة لتطوير العمل الحكومي في العديد من البلدان العربية.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس أمناء الجائزة، معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، الأمين العام لجائزة التميز الحكومي العربي من دولة الإمارات، وسعادة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، والسيد إبراهيم سلمان الحمادي، من دولة الإمارات الذي تم اختياره كعضو ومقرر مجلس أمناء الجائزة.