دبي لكرة السلة يحقق انتصاره الثامن على التوالي في الدوري الأدرياتيكي

دبي في 9 ديسمبر/وام/واصل نادي دبي لكرة السلة انطلاقته القوية في الدوري الأدرياتيكي (ABA)، بعد أن حقق فوزه الثامن على التوالي متغلباً خارج ملعبه على فريق إيغوكا البوسني بنتيجة 88 – 74، في اللقاء الذي جمعهما أمس بمدينة لاكتاشي.

وحافظ الفريق على صدارته للمجموعة الأولى بسجل مثالي، رافعاً رصيده إلى 16 نقطة من 8 انتصارات دون أي خسارة، مؤكداً حضوره القوي في البطولة.

وأعرب يوريكا غوليماتش، مدرب نادي دبي لكرة السلة، عن رضاه بأداء الفريق، مشيراً إلى أن الانتصار جاء في توقيت مهم بعد الخسارة التي تعرض لها في الدوري الأوروبي قبل ثلاثة أيام، مؤكداً أن اللاعبين «أظهروا احترافية منذ البداية وسيطروا على المباراة طوال 40 دقيقة»، وأن «27 تمريرة حاسمة تعكس الروح الجماعية والانضباط الدفاعي».

ويستعد الفريق لمواجهة قوية في الجولة الـ15 من الدوري الأوروبي لكرة السلة (اليوروليغ)، حيث يلتقي مع بايرن ميونيخ يوم الجمعة 12 ديسمبر على صالة كوكا كولا أرينا في دبي، في محطة جديدة ضمن مشوار مشاركته الأولى في البطولة القارية.