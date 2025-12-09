تعاون بين جامعة الشارقة و"إل جي نوفا"

الشارقة في 9 ديسمبر/وام/ بحثت جامعة الشارقة وشركة إل جي نوفا، الذراع الابتكارية لشركة LG Electronics، بالتعاون مع شركة أوريون كابيتال، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وإمكانية إنشاء مركز ابتكار جديد داخل الجامعة، يهدف إلى دعم تطوير التقنيات الناشئة وتسريع الأعمال وربطها بمنظومة الابتكار التابعة للشركة في وادي السيليكون وولاية فرجينيا الغربية بالولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقده سعادة الدكتور عصام الدين عجمي، مدير الجامعة، مع وفد من شركة "إل جي نوفا" وشركة أوريون كابيتال، حيث أكد عجمي أن التعاون مع الشركات العالمية الرائدة ينسجم مع توجهات الجامعة في بناء منظومة متكاملة تربط بين البحث الأكاديمي وقطاع الصناعة.

وقال: "نؤمن بأهمية تطوير بيئة تتيح لطلابنا وباحثينا تحويل أفكارهم إلى ابتكارات واقعية في مجالات الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية والطاقة المستدامة وغيرها، بما يدعم الاقتصاد المعرفي ويسهم في ترسيخ مكانة الشارقة كمركز إقليمي للابتكار، وفق رؤية دولة الإمارات نحو مستقبل تكنولوجي وإبداعي مستدام".

وأكد علي ديالو، المؤسس والشريك الإداري لشركة Aurion Capital، أهمية تعزيز النهج الإقليمي في رفد الابتكار المستدام من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن جامعة الشارقة تُعد شريكاً محورياً في بناء شبكة ابتكار متكاملة في المنطقة مضيفا أن مركز الابتكار المقترح سيشكل منصة تجمع بين خبرات الجامعة الأكاديمية والبحثية ومنظومة الابتكار العالمية لشركة "إل جي نوفا".

واتفق الجانبان على مواصلة العمل على وضع رؤية شاملة للمركز المقترح وإطلاق مبادرات بحثية وتدريبية مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.

وحضر الاجتماع كلٌ من سعادة السفير عبدالرازق محمد هادي العوضي، الشريك الأول في شركة United Global Capital وعضو مجلس المستشارين في Aurion Capital، والأستاذ الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، وعدد من عمداء الكليات ومديري المعاهد البحثية، إلى جانب وفد شركة "إل جي نوفا" الذي ضم جوشوا دي فرانس نائب الرئيس ورئيس حاضنات الأعمال وبناء المشاريع، وجوش سيم مدير الاستثمارات، وبشير ديان رئيس United Global Capital، وليزا أماني نائب الرئيس، ورمانة دادا شريك في Aurion Capital.