"Ai71 الإماراتية" شريك في مشروع "AgriLLM" لدعم الذكاء الاصطناعي الزراعي

أبوظبي في 9 ديسمبر/ وام/ أعلنت شركة AI71 الإماراتية عن شراكتها في مشروع AgriLLM، وهو نموذج لغوي كبير مفتوح المصدر متخصص في القطاع الزراعي، وذلك خلال إطلاق منظومة الذكاء الاصطناعي للقطاع الزراعي العالمي أمس في أبوظبي.

وتعتمد هذه المنظومة على شبكة تعاون تضم مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة وعدداً من المؤسسات في أبوظبي، إضافة إلى شركاء دوليين رئيسيين، من بينهم مؤسسة غيتس، والمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية CGIAR، والبنك الدولي.

يهدف المشروع إلى تحويل المعرفة الزراعية المعقدة إلى نصائح وإرشادات عملية يمكن للمزارعين وصغار المنتجين الاستفادة منها بسهولة حول العالم، كما يستند إلى بيانات زراعية معمقة تشمل 150 ألف وثيقة زراعية، و 50 ألف ورقة بحثية، و120 ألف سؤال وجواب واقعي في مجال الزراعة.

كما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة، خصوصًا في الدول النامية ومناطق البنية التحتية المحدودة.

وقال مهدي غساسي، الرئيس التنفيذي للمنتجات والتقنية في شركة AI71 الإماراتية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن شراكة الشركة في مشروع "AgriLLM" تمثل تعاونًا بين أكثر من 15 منظمة من الإمارات وحول العالم لبناء أول نموذج لغوي كبير متخصص في الزراعة.

وأضاف غساسي أن العام الماضي شهد جمع البيانات اللازمة لتطوير النموذج وتحسينه، وإطلاق مساعد ذكي لمزارعي المزارع الصغيرة لتمكينهم من الوصول السريع والعملي إلى المعلومات الزراعية.

وأشار إلى أن الشراكة التقنية مع "المركز الزراعي" تجمع بين الابتكار التقني والخبرة الميدانية لخدمة المزارعين عالميًا، موضحًا أن مشروع "AgriLLM" يهدف إلى تبسيط نتائج البحوث الزراعية وتحويلها إلى إرشاد ذكي يمكن لأي جهة أو حكومة أو مؤسسة بحثية الاستفادة منه وتطوير تطبيقات محلية، بما يعزز الأمن الغذائي العالمي ويواكب التحديات البيئية وتغير المناخ.