بتوجيهات ولي عهد الفجيرة.. تدريب 200 طالب ضمن مبادرة تحدي الحساب الذهني

الفجيرة في 9 ديسمبر/ وام/ بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، انطلق تدريب 200 طالب وطالبة من مختلف مدارس الإمارة ضمن مبادرة "تحدي الحساب الذهني"، وذلك ضمن برنامج تطويري متقدم يهدف إلى الارتقاء بمهارات الحساب الذهني لديهم إلى مستويات أعلى.

ويركّز البرنامج على تأهيل الطلبة عبر تدريب متطور يشمل مهارات ذهنية وتجريدية أعمق، بإشراف مركز Smart Brain المتخصص في تنمية القدرات الحسابية والعقلية، وذلك في إطار استعداد شامل لمنافسات حسابية تهدف إلى إبراز نخبة الطلبة القادرين على تحقيق نتائج عالية في الحساب الذهني السريع والدقيق.

وفي هذا الشأن، أكّد سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، أن هذه المبادرة تُجسّد رؤية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في الاستثمار المستدام في الكفاءات والمواهب، وبناء جيل قادر على المنافسة والمساهمة في مسارات التنمية المستقبلية، من خلال توفير برامج نوعية تعزز القدرات الذهنية والمهارية لدى النشء.

وقال الزيودي: "يمثّل هذا البرنامج خطوة محورية، إذ نعمل من خلالها على توفير تدريب نوعي ينهض بمهارات الطلبة إلى مستويات متقدمة، ويمنحهم القدرة على خوض التحديات بثقة وكفاءة. إن العمل مع هذه النخبة من الطلبة يعكس التزام الإمارة بتمكين المتميزين وصناعة بيئة تعليمية تدعم الإبداع الذهني والمعرفي".

وأضاف الزيودي أن حكومة الفجيرة مستمرة في دعم المبادرات النوعية التي تعزز جودة التعليم، وتحرص على التوسّع في البرامج التي تسهم في بناء مهارات الطلبة وتنمية تفكيرهم النقدي وقدرتهم على حل المشكلات، بما يواكب تطلعات المستقبل.

وتُعد مبادرة الحساب الذهني نموذجًا تطبيقيًا متقدمًا يجمع بين أساليب التدريب الحديثة ونتائج البحث العلمي في تطوير القدرات العقلية، بما يضمن إعداد الطلبة بثقة، وترسيخ منهج التميز والإبداع في مدارس الإمارة.

وفي ختام البرنامج، سيتم تقييم أداء الطلبة وفق معايير دقيقة، واختيار الأفضل منهم للمشاركة في منافسات متقدمة متخصصة في مهارات الحساب الذهني، والتي تهدف إلى إبراز قدراتهم الاستثنائية وتعزيز روح التحدي والتنافس الإيجابي بينهم.