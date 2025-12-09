النجمة المصرية يسرا تشارك الجمهور في"بريدج " 3 نصائح للحفاظ على مسيرة فنية ناجحة

أبوظبي في 9 ديسمبر/ وام/ قدمت النجمة المصرية يسرا ثلاث نصائح أساسية للحفاظ على مسيرة فنية ممتدة وناجحة، مؤكدة أن الفنان عليه أن يستمر في التواصل مع جميع الأجيال لضمان استمرارية العلاقة مع الجمهور، وأن يكون ذكياً في اختيار الأعمال الفنية، والتجديد المستمر عبر التعاون مع مبدعين قادرين على ابتكار أساليب جديدة، موضحة أن الموهبة وحدها لا تكفي، ومن الضرورة تطويرها بالخبرة العملية والتجارب المستمرة، لتضيف أبعادًا جديدة للأداء الفني وتضمن البقاء في صدارة المشهد.

جاء ذلك في جلسة حملت عنوان "سر نجومية يسرا بعد خمسة عقود"، خلال فعاليات قمة "بريدج 2025" ضمن مسار الفن والموسيقى، الذي يشكل واحداً من المسارات السبعة الرئيسية للقمة .

وأشارت النجمة المصرية إلى أن وسائل التواصل الحديثة تقدم مجموعة كبيرة من فرص الدعم والتواصل المباشر مع الجمهور، لكنها في الوقت نفسه لا تخلو من مخاطر كبيرة تؤثر في مسيرة الفنان بسرعة، مؤكدة أهمية التمييز بين الزيف والحقيقة، والتعايش مع كل ما يحدث في هذه البيئة المتغيرة باستمرار، والقدرة على مواكبتها والتكيف معها.

وشددت يسرا على أن حب العمل والشغف بالمهنة هما الأساس للحفاظ على النجومية على المدى الطويل، مشيرة إلى أهمية عدم استعجال الوصول إلى النجومية. وقالت: "القبول شيء يمنحه الله للفنان، بينما أن تكون ممثلاً ناجحاً ومبدعاً، فهذا يعود لمسؤوليتك الفنية ومدى التزامك بعملك".

وأوضحت يسرا أن نجاح الممثل في عصر ما قبل وسائل التواصل الاجتماعي لم يكن مرتبطًا بمهارته فقط، بل كانت عوامل أخرى مثل التوقيت والفرص المناسبة تلعب دورًا كبيرًا. أما اليوم، فهناك نجوم يظهرون عبر منصات التواصل الاجتماعي، لكن الموهبة والاحترافية تبقى الأساس الذي لا غنى عنه.

وشاركت يسرا مع جمهور القمة رؤيتها بأن دخول صناع المحتوى إلى مجال التمثيل أصبح ظاهرة صحية تعكس تغير المشهد الفني، لأن صانعي المحتوى الهادف يعبرون عن آرائهم بصراحة وموضوعية، وهذا الدور الجديد له تأثير إيجابي على الفنانين، إذ يتيح لهم معرفة ردود فعل الجمهور بشكل مباشر، ويضيف بعدًا جديدًا لتفاعل الفنان مع المجتمع الفني والمعجبين.

وأوضحت يسرا أن الفشل جزء طبيعي من مسيرة أي فنان، وأن التعلم منه يمثل خطوة أساسية نحو النجاح، مشيرةً إلى تجربتها الخاصة حيث عملت على 25 فيلمًا لم تحقق النجاح المطلوب، وتعلمت من تلك التجارب أخطاء توقيت الإصدار والأداء وتقبل الجمهور، مؤكدةً أن أعظم الممثلين لديهم أعمال فاشلة أو متوسطة، وأن تنوع الشخصيات وتجديد الأداء يحمي الفنان من الرتابة ويمنحه القدرة على التطور المستمر.

وفي ختام الجلسة، كشفت يسرا بشكل حصري لجمهور قمة "بريدج 2025" عن شعورها بالخوف قبل صعودها على المسرح، قائلةً: "دائماً قبل أن أعتلي خشبة المسرح أشعر بالخوف، في هذه اللحظة أنا جبانة جداً"، وأشارت إلى أن هذا الخوف جزء لا يتجزأ من العملية الفنية، وأنه يُترجم إلى أداء أقوى وأكثر تفاعلًا مع الجمهور.