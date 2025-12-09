ماك رينولدز في قمة "بريدج": الإبداع هو الجسر بين الموسيقى وصناعة الألعاب

أبوظبي في 9 ديسمبر/ وام/ كيف يمكن لفكرة إبداعية أن تعبر بصاحبها من عالم الموسيقى إلى صناعة الألعاب الإلكترونية؟ هذا السؤال شكّل محور جلسة "من صناعة الموسيقى إلى الألعاب التفاعلية" التي استضافتها "قمة بريدج 2025"، أضخم حدث عالمي في قطاعات الإعلام والمحتوى والترفيه، حيث استعرض ماك رينولدز، الرئيس التنفيذي لشركة Night Street Games ومدير فرقة Imagine Dragons، تجربته في الانتقال بين مجالين مختلفين يجمعهما الإبداع.

وأوضح رينولدز أن مسيرته في الانتقال من الموسيقى إلى عالم الألعاب لم تكن قطيعة بين مجالين، بل امتداداً لفكرة واحدة تتمثل في تحويل الإبداع إلى تجربة متكاملة، وأشار إلى أن كلا المجالين ينطلقان من فكرة مبتكرة تتشكّل لاحقاً بعمل طويل وصبور حتى تصل إلى الجمهور، مؤكداً أن النجاح لا يأتي دفعة واحدة، بل هو حصيلة سنوات من العمل المتواصل، وأن العمل الجماعي يشكّل حجر الأساس في تحقيقه، خاصة في صناعة الألعاب.

وفي هذا السياق، كشف رينولدز عن تفاصيل لعبته الجديدة The Last Flag، التي استلهم فكرتها من ذكريات الطفولة ولعبة "التقط العلم" التي ارتبطت بمعسكرات الكشافة في صغره، موضحاً أن اللعبة تقوم على تجربة 5 لاعبين ضد 5 لاعبين، وتجمع بين الإخفاء والإستراتيجية والمواجهة، ضمن أجواء مستوحاة من حقبة السبعينيات.

وأكد رينولدز أن بناء الهوية البصرية للعبة، من الخطوط والصور إلى طريقة عرضها عبر منصة Steam، يمثل عنصراً محورياً في جذب اللاعبين من اللحظة الأولى، مشيراً إلى أن التجربة البصرية لا تقل أهمية عن آليات اللعب نفسها.

وفي حديثه عن جمهور فرقة Imagine Dragons، أوضح أن الفرقة كانت حاضرة في عالم الألعاب منذ سنوات عبر مشاركاتها في فعاليات وحملات كبرى، شملت The Game Awards، وإطلاق Nintendo Switch، والـ Super Bowl، والرياضات الإلكترونية، ما جعل جمهورها أكثر استعداداً لتلقي التجربة الجديدة التي تقدمها اللعبة.

وأعلن رينولدز أن إطلاق اللعبة سيكون مطلع العام المقبل، بالتزامن مع فتح باب التسجيل للاختبار المبكر عبر موقع lastflag.com، بعد إطلاق النسخة التجريبية المفتوحة الأولى اليوم، مؤكداً استمرار العمل مع أكبر عدد ممكن من اللاعبين لضمان تقديم تجربة مميزة عند الإطلاق الرسمي.