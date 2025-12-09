أسبوع أبوظبي المالي/إنفستكورب تستهدف استثمار 6 مليارات دولار خلال سنتها الحالية

أبوظبي في 9 ديسمبر /وام/ أكد يوسف اليوسف، رئيس مجموعة توظيف الاستثمارات العالمية في "إنفستكورب"، أن المجموعة تستهدف خلال سنتها المالية الحالية أي في الفترة الممتدة من 1 يوليو 2025 حتى 30 يونيو 2026، استثمار ما لا يقل عن 6 مليارات دولار في قطاعات الملكيات الخاصة، والعقارات بما يشمل البنية التحتية، إضافة إلى أدوات الدين.

وقال اليوسف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش مشاركته في فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، إن هذه الاستثمارات تمثل جزءاً من خطط توسعية قوية تعكس تنامي الفرص في الأسواق العالمية وخصوصاً في الولايات المتحدة.

وأوضح أن أسبوع أبوظبي المالي بات حدثاً محورياً منذ تأسيسه، لما يوفره من منصة تجمع قادة القطاع المالي العالمي، مؤكداً أن "إنفستكورب" تعد من أوائل المؤسسات التي تواجدت في سوق أبوظبي العالمي "ADGM" منذ عام 2014.

وأشار إلى أن المجموعة خطت خطوة مهمة قبل نحو عامين، عبر إدراج شركة "إنفستكورب كابيتال" في سوق أبوظبي للأوراق المالية "ADX"، ما عزز حضورها في أبوظبي والإمارات ودعم توجهاتها للنمو في المنطقة.

وبيّن اليوسف أن "إنفستكورب كابيتال" تُعد من الشركات الفريدة في الشرق الأوسط، لأنها تتيح للمستثمر العادي وليس فقط المؤسسات والمكاتب العائلية وأصحاب الملاءة العالية الاستثمار بشكل مباشر في محفظة متنوعة من الإستراتيجيات، تشمل الملكيات الخاصة، والعقارات والبنية التحتية، وأدوات الائتمان الخاصة.

وأوضح أن شراء المستثمر سهم "إنفستكورب كابيتال" يعني أنه اشترى أسهماً في شركة تستثمر في عدة دول وقطاعات، عبر محفظة متنوعة وشاملة ذات قدرة على توليد عوائد منتظمة، لافتا إلى أن الشركة تستهدف توزيع ما لا يقل عن 8% عائداً سنوياً خلال العام المقبل.

وتطرق اليوسف إلى الإعلان عن استحواذ "إنفستكورب" على شركة "جارديان فاير" موضحاً أن المجموعة تستثمر في السوق الأميركية منذ عام 1982، وقد أنجزت ما يزيد على 300 صفقة خلال تلك الفترة.

وأضاف أن تركيز المجموعة الحالي ينصب على القطاعات الأساسية المرتبطة بنمو الاقتصاد الأمريكي، ومن أبرزها أنظمة مكافحة الحريق وأنظمة السلامة، مشيراً إلى أن "جارديان فاير" تُعد من كبريات الشركات الرائدة في هذا القطاع بحجم أعمال يقارب 500 مليون دولار.