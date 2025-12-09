باريش أردوتش في "بريدج 2025": الإمارات دولة برؤية عالمية

أبوظبي في 9 ديسمبر/ وام/ أعرب الممثل التركي باريش أردوتش عن سعادته بالتواجد في دولة الإمارات، مشيداً برؤيتها العالمية وما تقوده من جهود تبادل الثقافي. وقال إنّ أعماله تشبه "قمّة بريدج" فهي جسرٌ قدّم الثقافة التركيّة للعالم العربي.

واستعرض خلال لقاء خاص ضمن فعاليات القمة أبرز محطات مسيرته الفنية، موضحاً أنّ النجاح الذي حققه لم يكن متوقعاً بالنسبة له. وتحدث عن أهمية الدراما التركية ودورها في تعزيز التبادل الثقافي، مشيراً إلى أنّ فهم الثقافات المتبادلة عنصر أساسي بالنسبة له، وأن الجمهور العالمي أصبح جزءاً مهماً من رحلته.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي في صناعة الدراما، رأى باريش أنه لا يزال من المبكر الحديث عن استخدامه في عمله كممثل، موضحاً أن الإنسان جوهر الإبداع، وأن الذكاء الاصطناعي سيدخل عالم الفن لكن الإنسان سيبقى الأساس.