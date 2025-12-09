"قمة بريدج" / مجلس الإمارات للإعلام يوقع 4 مذكرات تفاهم لتنظيم وتسهيل "تصريح المُعلِن الزائر"

أبوظبي في 9 ديسمبر/ وام/ وقع مجلس الإمارات للإعلام أربع مذكرات تفاهم مع شركات وطنية رائدة، تمنحها صلاحية تقديم طلبات "تصريح مُعلِن زائر" للمجلس نيابةً عن صُنّاع المحتوى الذين يقدمون محتوى إعلانياً داخل الدولة، بما يسهم في تنظيم وتسريع إجراءات الحصول على التصريح من المجلس، وذلك في إطار دعم صُنّاع المحتوى، وتسهيل إجراءاتهم، ورفع كفاءة عمل قطاع الإعلام.

وبحضور سعادة محمد سعيد الشحي الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، وقعت سعادة ميثا السويدي المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والسياسات الإعلامية مذكرات تفاهم مع أكاديمية الإعلام الجديد، وشركة Exposed، وشركة Agency971، وشركة imfluence.

وقال سعادة محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام: "حقق تصريح مُعلِن منذ إطلاقه في يوليو صدىً إيجابياً وتفاعلاً واسعاً أسهما في تعزيز تنظيم صناعة المحتوى الإعلاني، وشهد إقبالاً ملحوظاً؛ إذ سجّلنا حتى اليوم نحو 5000 تصريح للمعلنين المواطنين والمقيمين. واليوم نخطو خطوة جديدة نحو تنظيم المعلنين الزائرين، حيث يتعيّن على كل مُعلِن زائر تقديم طلب الحصول على التصريح عبر إحدى الوكالات المعتمدة لدى المجلس والمُدرجة على موقعه الإلكتروني، على أن تتولى الوكالة التنسيق مع المجلس لاستكمال إجراءات إصدار تصريح المُعلِن الزائر وفق المتطلبات المعتمدة".

وأضاف سعادته: " تشهد صناعة المحتوى الإعلاني في دولة الإمارات تطوراً متسارعاً يعكس قوة السوق وجاذبيته لصناع المحتوى والشركات على حدّ سواء. وتأتي هذه الآلية التنظيمية لتضمن حقوق جميع الأطراف، من خلال إجراءات واضحة وشفافة تُمكّن الشركات العاملة في الدولة من الاستعانة بصناع المحتوى من مختلف أنحاء العالم ضمن إطار مهني يرفع جودة المحتوى ويحافظ على معاييره".

ويُمنح تصريح المعلن الزائر لمدة (3) ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة أو مدد أخرى، على ألا تتجاوز المدة الإجمالية (6) ستة أشهر، وذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة للتمديد.

ويشترط لإصدار تصريح المُعلِن الزائر التسجيل لدى إحدى وكالات الدعاية والإعلان أو وكالات إدارة المواهب المرخصة والمعتمدة من مجلس الإمارات للإعلام، وأن يتم التعاقد بين الجهة طالبة الإعلان والوكالة داخل الدولة.

كما يشترط أن يكون مقدم الطلب كامل الأهلية، لا يقل عمره عن 18 عاماً، حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره، وأن يلتزم بأن يكون المحتوى الإعلاني المقدم متوافقاً مع معايير المحتوى الإعلامي المعتمدة لدى المجلس.

ويتم تقديم الطلب للحصول على تصريح المعلن الزائر حصراً من خلال وكالات الدعاية والإعلان أو وكالات إدارة المواهب المعتمدة من المجلس.