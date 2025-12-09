مديرة "FIDA": المجمع منصة موحدة لتعزيز القطاع المالي في أبوظبي

أبوظبي في 9 ديسمبر/ وام/ قالت فاطمة الحمادي مديرة مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA)، إن المجمع الجديد يمثل منصة متقدمة لتطوير البنية التحتية للقطاع المالي ويسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي رائد.

وأوضحت الحمادي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن المجمع يعمل على ربط الجهات التنظيمية والشركات المالية وتقنيات المالية وشركاء البحث الأكاديمي والمستثمرين العالميين.

ولفتت إلى أن المجمع يهدف بحلول عام 2045 إلى تعزيز مساهمة القطاع في اقتصاد الإمارة، من خلال إضافة 56 مليار درهم للناتج المحلي، وجذب استثمارات بقيمة 17 مليار درهم، وتوفير 8 آلاف وظيفة في هذه القطاعات.

وأكدت أن أبوظبي تتمتع اليوم بقاعدة مالية قوية، بما يزيد على 1.7 تريليون دولار من الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية، ما يجعلها واحدة من العواصم المالية العالمية القوية.

ونوهت إلى أن العمل داخل المجمع يتم ضمن منظومة واحدة، تهدف إلى جمع الجهات التنظيمية والمؤسسات التقنية والشركات العالمية للعمل معا على تعزيز القطاع المالي وتطوير البنية المالية الحديثة.