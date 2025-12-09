بنك "بي بي في ايه" يحصل على الموافقة المبدئية للترخيص من أبوظبي العالمي

أبوظبي 9 ديسمبر /وام/ حصل بنك بي بي في ايه "BBVA" على الموافقة المبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي "ADGM" للحصول على ترخيص من الفئة الرابعة.

سيسمح هذا الترخيص للبنك بتوسيع نطاق أنشطته في مجال الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار وتعزيز مكانته كشريك استراتيجي للعملاء من الشركات والمؤسسات في المنطقة.

يتواجد البنك في أبوظبي من خلال مكتب تمثيل منذ عام 2013، وسيعمل البنك من خلال هذا الترخيص الجديد، على توسيع نطاق خدماته المصرفية للعملاء من الشركات، وسيوفر حلول التمويل والاستشارات والأسواق العالمية والحلول عبر الحدود للعملاء من الشركات والمؤسسات في المنطقة.

وأوضح خافيير رودريغيز سولير، الرئيس العالمي للاستدامة والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار لدى بنك "بي بي في ايه"، أن منطقة الشرق الأوسط تعد منطقة استراتيجية بالنسبة للبنك، ويمثل الحصول على هذا الترخيص خطوة مهمة نحو تحقيق طموحنا في النمو مع عملائنا على المستوى العالمي، وتشهد اقتصادات المنطقة تحولاً سريعاً حيث تلعب صناديق الثروات السيادية وغيرها من المؤسسات الفاعلة دوراً رائداً في التحول في مجال الطاقة والاستثمار المستدام.

وقال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي، إن قرار البنك بتعزيز حضوره في أبوظبي من خلال أبوظبي العالمي يعكس الأهمية المتزايدة لمنطقتنا كبوابة تربط بين منطقة الشرق الأوسط والأسواق العالمية.