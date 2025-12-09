المجلس البلدي لمدينة الشارقة يناقش مجموعة من المبادرات المجتمعية

الشارقة في 9 ديسمبر/ وام /ترأس سعادة سالم علي سالم المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة الاجتماع الثاني للفصل السنوي الحادي والعشرين الذي عقد اليوم بمقر بلدية الشارقة بحضور سعادة د. عبد الله بن حموده الكتبي نائب رئيس المجلس، والأعضاء وعلي سعيد الكتبي أمين سر المجلس.

واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمتها مقترح تنظيم استخدام الدراجات في مدينة الشارقة والمقدم من لجنة المخالفات والخدمات الصحية وحماية البيئة بهدف تعزيز السلامة المرورية وتشجيع النقل المستدام ومناقشة الملاحظات الواردة من الجهات المختصة مؤكدين أهمية وضع ضوابط واضحة لتنظيم حركة الدراجات الكهربائية والهوائية والنارية ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع .

واستعرضت لجنة التواصل الاجتماعي أبرز أعمالها ومبادراتها بما في ذلك برنامج تأهيل المقبلين على الزواج الذي نُفذ بالشراكة مع عدد من الجهات دعماً لإعلان عام 2026 عاماً للأسرة .