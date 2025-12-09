"الشؤون الإسلامية" تشارك في مؤتمر بكوسوفو

بريشتينا في 9 ديسمبر/ وام/ يشارك وفدٌ من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في المؤتمر الدولي الذي ينظمه معهد البحوث والدراسات الإسلامية في بريشتينا بكوسوفو في الفترة من 8-10 ديسمبر .

ويشهد المؤتمر، الذي يقام تحت شعار" الأوقاف: ركيزة للتنمية المجتمعية وحفظ الهوية"، حضور نخبةٍ من العلماء والأساتذة الجامعيين والباحثين وممثلي المؤسسات الوقفية من العالمين العربي والإسلامي.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة الدور التاريخي والمعاصر للأوقاف في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتبادل الخبرات بين الباحثين والخبراء والمؤسسات الوقفية من مختلف الدول على المستوى العالمي.

ويضم وفد الهيئة الدكتور محمد سليمان البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع الوقف والزكاة في الهيئة، وعددًا من المسؤولين والمختصين في شؤون الوقف.

وقد شارك وفد الهيئة في جلسةٍ رئيسيةٍ ضمن برنامج المؤتمر لاستعراض التجارب الوقفية المتميزة وأفضل الممارسات في تطوير قطاع الوقف.