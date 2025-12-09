"تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي" تستعرض إطارها التنظيمي للصناديق

أبوظبي في 9 ديسمبر/وام/ استعرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، في إطار فعاليات "أسِت أبوظبي" وخلال الدورة الرابعة من "أسبوع أبوظبي المالي"، النمو المتواصل في قطاع إدارة الصناديق والأصول، كما أبرزت أحدث التحسينات التي أُدخلت على الإطار التنظيمي للصناديق.

ووفق بيان صادر عن أبوظبي العالمي، فمنذ تأسيسه، شكّل قطاع إدارة الصناديق والأصول محوراً رئيسياً لنجاح أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي رائد، وازداد هذا الزخم قوةً في عام 2025، حيث أظهرت نتائج الربع الثالث من العام استمرار النمو عبر مؤشرات رئيسية، من بينها ارتفاع الأصول تحت الإدارة بنسبة 48% مقارنة بالعام الماضي، ووجود 161 مدير صندوق وأصول يشرفون على 220 صندوقاً، مما يعكس تنامي أهمية أبوظبي العالمي على الساحة المالية العالمية.

وانسجاماً مع هذا المسار، واصلت سلطة تنظيم الخدمات المالية تعزيز إطارها التنظيمي لتأكيد مكانة أبوظبي العالمي كمركز دولي رائد لإدارة الصناديق والأصول، مع ضمان الحد من المخاطر الرئيسية وتنظيم الصناديق ومديريها بطريقة متوازنة ومتناسبة.

وتشمل تحسينات عام 2025، تطبيق متطلبات تقديم تقارير دورية للصناديق؛ ونشر ورقة تشاورية تتضمن عدداً من التحسينات الجوهرية على إطار السلطة الخاص بالصناديق ومديري الصناديق، بما في ذلك تبسيط المتطلبات التنظيمية لمديري الصناديق الصغيرة؛ واستحداث فئة جديدة من مديري الصناديق، وهي مدير الصناديق المؤسسية.

وتأتي متطلبات التقارير الدورية الجديدة للصناديق مصمَّمة بما يتناسب مع نوع الصندوق، وبما يعزّز اتساق الإطار التنظيمي لسلطة تنظيم الخدمات المالية مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات.

وستُمكّن هذه المتطلبات سلطة تنظيم الخدمات المالية من رصد الاتجاهات والمخاطر الناشئة ضمن قطاع إدارة الصناديق والأصول، ودعم التطوير المستمر لإطارها التنظيمي بطريقة متدرجة ومبنية على الأدلة.

وأفاد إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي للسلطة، بأن التحسينات الأخيرة والمقترحات المطروحة للمستقبل تهدف إلى تعزيز مواءمة إطارنا التنظيمي مع نظرائنا الدوليين، وفي الوقت نفسه عكس نهج أكثر تناسباً يتماشى مع طبيعة منظومة إدارة الصناديق لدينا، فمنذ تأسيس أبوظبي العالمي في عام 2015، رسّخ هذا الاختصاص مكانته كمركز دولي بارز لمديري الصناديق، مع وجود أكثر من 161 مدير صندوق يعملون ضمنه، يديرون ما يزيد على 220 صندوقاً، وتأتي هذه التغييرات لضمان بقاء أبوظبي العالمي وجهة مفضّلة لمديري الصناديق الراغبين في العمل ضمن بيئة تنظيمية متقدمة ورصينة في الوقت ذاته.