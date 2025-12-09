أكاديمية 42 أبوظبي تطلق برامج تدريبية جديدة في العين

أبوظبي في 9 ديسمبر / وام / أعلنت 42 أبوظبي، الأكاديمية الرائدة في تعليم البرمجة بطرق مبتكرة وفق منهجية التعلُّم الذاتي المشترك، عن مواصلة توسيع حضورها في العين من خلال طرح برنامجين جديدين للتدريب وتزويد الملتحقين والمهنيين ومؤسسي الشركات الناشئة بالمهارات الرقمية الأساسية وإمكانات ريادة الأعمال.

وبناء على سلسلة النجاحات التي حققتها برامج التقييم النهائي والبرامج التعريفية (البيسين) في منطقة العين خلال عام 2025، تمهد البرامج الجديدة للأكاديمية الطريق نحو المرحلة المقبلة من التزامها بتعزيز فرص الوصول إلى التعليم الرقمي في جميع أنحاء الإمارة ودعم مجتمع المواهب المتنامي في المنطقة ككل.

وخلال ديسمبر الجاري، تنظم أكاديمية 42 أبوظبي برنامج هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي الموجّه لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع.

ويهدف البرنامج الذي يعقد في "مزن هب" حتى 12 ديسمبر الجاري، إلى تعريف المشاركين بأدوات الإنتاجية المعززة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات النمذجة الأولية السريعة، ومهارات هندسة الأوامر الضرورية لتطوير مشاريع تنافسية وقائمة على التكنولوجيا، ويختتم أعماله بحفل توزيع جوائز لتكريم أفضل الفرق المشاركة.

وإلى جانب ذلك، تُقدم الأكاديمية برنامج بيسين التعريفي خلال الشهر الجاري، يُركز على لغة البرمجة بايثون، ويهدف إلى تعريف المتعلّمين بالمفاهيم الأساسية للبرمجة وتمكينهم من تطوير مشاريع عملية تستند إلى منهجية التعلم المشترك الخاصة بأكاديمية 42 أبوظبي.

ويحتضن اليوم الأخير من البرنامج حفلاً لتوزيع الجوائز على المشاركين المتفوقين، بهدف التشجيع على تنمية المهارات لدى المواهب الصاعدة في منطقة العين.

وقال الدكتور أحمد الشعيبي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لأكاديمية 42 أبوظبي: "تشكل العين ركيزة أساسية في دعم مساعينا لتعزيز التعليم المتاح للجميع والمواكب للمستقبل في جميع أنحاء دولة الإمارات ، وتعكس الحماسة القوية التي لمسناها لدى المشاركين والشركاء في المنطقة وجود طلب واضح على المهارات الرقمية والإمكانات اللازمة لدخول عالم الأعمال، ونسعى من خلال هذه البرامج إلى تزويد المجتمع بقدرات عملية تدعم التنمية الاقتصادية في المنطقة على المدى الطويل."

ويأتي هذا التوسع على خلفية عام كاملٍ من النشاط المكثف في العين، والذي قدمت فيه الأكاديمية برنامجين كاملين للتقييم النهائي (C-Piscines) والعديد من البرامج التعريفية التي حضرها الطلاب والمهنيون والمتدربون من المؤسسات.