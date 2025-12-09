وفد مغربي يطلع على تجربة إمارة الشارقة الريادية في تمكين الأجيال الشبابية

الشارقة في 9 ديسمبر/ وام /أطلعت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين بالشارقة خلال لقائها اليوم بمقرها وفداً من وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالمملكة المغربية على تجربتها الريادية ودورها المحوري في بناء وتمكين أجيال واعية ومؤثرة وقادرة على قيادة المستقبل.

وتأتي زيارة الوفد المغربي ضمن برنامج تبادل الخبرات والتجارب المشترك بين مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين ووزارة الشباب والثقافة والتواصل بالمملكة المغربية الذي يهدف إلى ترسيخ التعاون والشراكة الفعّالة بين الجانبين وفتح آفاق رحبة لإطلاق مبادرات مستقبلية ترتكز على أفضل الممارسات والتجارب الرائدة التي تعزز منظومة التنمية الشاملة للارتقاء بخبرات أبناء الشارقة والمملكة المغربية وتأهيل قيادات شبابية قادرة على التأثير الإيجابي في خدمة مجتمعاتهم.

وكان في استقبال الوفد الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي مدير عام مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ومدراء مؤسسات ربع قرن المتمثلة في أطفال الشارقة وسجايا فتيات الشارقة وناشئة الشارقة ومؤسسة الشارقة لتطوير القدرات.

بينما ضم الوفد الزائر سعادة كنزة أبو رمان مديرة قطاع الشباب في وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالمملكة المغربية وعددا من رؤساء الأقسام الاستراتيجية والتنفيذية بالوزارة.

و قالت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، إن لقاءنا اليوم ليس لقاء وفود رسمية فحسب بل صلة رحم تجمع بين بلدين تربطهما محبة صادقة وإيمان راسخ بدور الشباب في تشييد الغد وصناعة مستقبل أكثر إشراقاً للمنطقة مشيرة إلى الزيارة الكريمة لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع إلى المملكة المغربية مؤخراً مؤكدة أنها حملت رسائل صادقة وجسّدت المكانة المتميزة للمغرب في قلب الشارقة وقيادتها وقد أسهمت تلك الزيارة في فتح مسارات جديدة للتعاون الثقافي والاجتماعي وتعزيز مبادرات تمكين الأسرة والشباب.

و لفتت أن التجارب المغربية ثرية وملهمة وستكون أساساً لتطوير برامج وصياغة مشاريع مشتركة تخدم شباب البلدين.

ويتيح برنامج زيارة الوفد المغربي فرصة مثالية للإطلاع عن كثب و بصورة متكاملة وواقعية للمنظومة الشمولية لمؤسسة ربع قرن عبر جولات تشمل مؤسسات ربع قرن المتمثلة في "أطفال الشارقة، ناشئة، وسجايا فتيات الشارقة والشارقة لتطوير القدرات" إلى جانب زيارة مراكز ربع قرن التخصصية في العلوم والتكنولوجيا و المهارات الحياتية و الموسيقى والمسرح وفنون العرض بما يُلقي الضوء على النهج الاستراتيجي المتكامل للمؤسسة والقاء الضوء على "مؤسسة فن – منصة الاكتشاف الإعلامي" ودورها البارز في بناء شخصية الأطفال والشباب الإبداعية والابتكارية وتحقيق التنمية المستدامة في مجال ثقافة صناعة الفن الإعلامي لدى الأطفال والشباب.

كما يشمل جدول أعمال الوفد زيارة مجموعة من مؤسسات الشارقة الرائدة من بينها مفوضية كشافة الشارقة للاطلاع على منظومة المهارات الكشفية وصناعة القيادات الميدانية إضافة إلى زيارة مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة الذي يمثل نموذجاً نوعياً في تمكين المرأة رياضياً إلى جانب زيارة أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك للتعرف على التجربة العلمية الخاصة بمشروع "الشارقة سات" واستكشاف جهود الإمارة في إعداد كفاءات وطنية قادرة على خوض مجالات الفضاء والتقنيات المتقدمة.