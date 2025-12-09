"موانئ أبوظبي" تحقق لقب غينيس للأرقام القياسية™ بأكبر عدد وكلاء ذكاء اصطناعي في منشأة لوجستية واحدة

أبوظبي في 9 ديسمبر / وام/ أعلنت اليوم مجموعة موانئ أبوظبي عن حصولها على لقب جديد في غينيس للأرقام القياسية™ لنشرها أكبر عدد من وكلاء الذكاء الاصطناعي في منشأة لوجستية واحدة.

ومنح القائمون على غينيس للأرقام القياسية اللقب إلى مجموعة موانئ أبوظبي لنشرها 205 وكيل للذكاء الاصطناعي على امتداد عملياتها العالمية، وذلك بحضور كل من معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار ورئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.

ويعكس الرقم الجديد الذي سجلته المجموعة في مجال استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في عملياتها، التزامها بتطوير قدراتها اللوجستية الذكية، وتحسين كفاءتها التشغيلية، وتوظيفها لوكلاء الذكاء الاصطناعي في دعم المهام الرئيسية مثل تنسيق عمليات الشحن وأتمتة عمليات المستودعات، الأمر الذي سيساعد في تحقيق مكاسب ملموسة في الكفاءة وخفض التكاليف. وتشمل نماذج توظيف الذكاء الاصطناعي نظام تحسين سرعة السفن الذي سيساعد في تحقيق وفورات في استهلاك الوقود ستبلغ 3% تقريباً، ونظام موازنة الحاويات الذي سيساهم في رفع معدل كفاءة استخدام الحاويات بنسبة 90%، والجدولة الذكية للموارد البشرية التي ستؤدي إلى تقليص الأوقات اللازمة لإتمام الجدولة ومعالجة العمليات الإدارية بنسبة تتجاوز 90%.

ويمثل توظيف وكلاء الذكاء الاصطناعي تحولاً جذرياً في كيفية عمل منظومة الخدمات اللوجستية، مما يُتيح اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي، والتخطيط التنبؤي، والتنسيق الذاتي على نطاق لم يكن من الممكن تحقيقه سابقاً. ووفقاً لاستبيان نشرته شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز"، أفادت حوالي 79% من الشركات في مختلف القطاعات تبنيها لوكلاء الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وسجلت 66% منها مكاسب إنتاجية ملموسة، مما يُبرز الأثر الكبير لوكلاء الذكاء الاصطناعي على الارتقاء بالأداء التشغيلي في تلك الشركات.

وقال معالي محمد حسن السويدي : "يمثل الابتكار اليوم أحد أهم المحركات الرئيسية لدفع عجلة التنمية والاقتصاد في دول العالم. وفي مجموعة موانئ أبوظبي، نواصل مساعينا لدمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في مختلف عملياتنا، ونقدم من خلالها تصوراً جديداً للخدمات التجارية واللوجستية، والبنى التحتية في المستقبل. ويأتي هذا التكريم تأكيداً لجهودنا في تعزيز مكانة الدولة لتصدر المشهد على صعيد قطاع البنية التحتية والتجارة العالمية، ويرسخ مكانتنا الرائدة في توظيف التقنيات الذكية لإضفاء قيمة استراتيجية على أعمالنا".

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، مجموعة موانئ أبوظبي: "يجسد هذا اللقب الجديد من ’غينيس للأرقام القياسية‘ جهودنا الدؤوبة لدمج الذكاء الاصطناعي في عملياتنا العالمية، وسعينا المتواصل لترسيخ ريادتنا في مجالات الابتكار والتكنولوجيا في إطار مسيرتنا التحوّلية الرامية إلى تمكين التجارة العالمية. وتماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، سنواصل جهودنا لدعم وتأهيل القوى العاملة لتكون رائدة في المستقبل، وتعميق التعاون بين خبرات العنصر البشري وإمكانات الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول أكثر أمناً وذكاء وكفاءة".

من جانبه، قال محمد جمال الدين، الرئيس التنفيذي لشؤون المعلومات، مجموعة موانئ أبوظبي: "تم تصميم وكلائنا للذكاء الاصطناعي، الذين نعُدهم زملاؤنا الرقميون، وفقاً لاحتياجات تشغيلية فعلية ونتائج قابلة للقياس، أي بما يعادل عمل الموظفين بدوام كامل. وجرى دمج الوكلاء مباشرة في منظومة العمل المتعلقة باتخاذ القرارات من أجل إيجاد حلول للتحديات على نطاق واسع. ويسرنا الحصول على هذا اللقب الممنوح من ’غينيس للأرقام القياسية‘ والذي يكرم روح المبادرة ورؤانا الاستشرافية لاستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي، ما يدفعنا لمواصلة مسيرة التطور والتوسع في تبني مثل هذه المبادرات المبتكرة على امتداد عملياتنا العالمية، وبما يتوافق مع خارطة الطريق لتحولنا الرقمي".

ويعكس الإنجاز الذي حققته مجموعة موانئ أبوظبي في توظيف وكلاء الذكاء الاصطناعي طموحها في ترسيخ منظومة عمل ذكية لصنع القرار، وتبني هذه المبادرة على امتداد منظومة خدماتها اللوجستية في جميع أنحاء العالم، بما يسهم في تعزيز الكفاءة، وإطلاق العنان لإمكانات جديدة، وتوطيد التعاون بين الإنسان والذكاء الاصطناعي عبر شبكتها. وتم توضيح التوجه الاستراتيجي للمجموعة بخصوص الذكاء الاصطناعي بتفصيل أكبر مؤخراً في تقرير "بناء فرق عمل مشتركة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي: خارطة طريق مجموعة موانئ أبوظبي لقوى العمل المستقبلية"، الذي يبيّن السبل التي يمكن من خلالها لوكلاء الذكاء الاصطناعي إحداث تحول ملموس في عمليات المجموعة، والارتقاء بالإمكانيات البشرية، وإتاحة المجال لتعزيز النمو على الصعيد العالمي.