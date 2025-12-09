قمة الهيئات التنظيمية المالية العالمية تناقش مشهد سوق الائتمان الخاص

أبوظبي في 9 ديسمبر/وام/ استضافت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي "ADGM" الدورة الرابعة من قمة الهيئات التنظيمية المالية العالمية، التي أقيمت خلال أسبوع أبوظبي المالي 2025، وجمعت كبار ممثلي الهيئات التنظيمية من مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوروبا وآسيا، إلى جانب عدد من أبرز الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع المالي الأمريكي لتبادل المعارف والرؤى والخبرات.

جمع الحدث أبرز الهيئات التنظيمية المالية في العالم في جلسة، حصرية مغلقة. وركز الحدث على تطور سوق الائتمان الخاص عالمياً، فقد أصبح نمو الائتمان الخاص أحد المحاور الرئيسة في النقاشات الدائرة حول قطاع الوساطة المالية غير المصرفية، في وقت باتت فيه صناديق الائتمان الخاص من أسرع القطاعات نمواً ضمن النظام المالي العالمي.

وركزت الاجتماعات تباعاً على تطورات السوق الأخيرة، والمخاطر المرتبطة بها، وكيفية معالجتها.

وتمت مشاركة النقاشات رفيعة المستوى التي استضافتها القمة الحصرية لاحقاً مع الحضور المشارك في أسبوع أبوظبي المالي.