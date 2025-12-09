دبي تستضيف أكبر نسخة في تاريخ معرض جلفود 2026

دبي في 9 ديسمبر/وام/تستعد إمارة دبي لاستضافة النسخة الأضخم في تاريخ معرض جلفود الذي يعد أكبر حدث عالمي في قطاع الأغذية والمشروبات وذلك للمرة الأولى عبر موقعين منفصلين في مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي في خطوة نوعية تعزز مكانة الإمارة محطة رئيسية لتجارة الغذاء الدولية وتتيح فرصا غير مسبوقة للمشاركات الإقليمية والدولية. وتشهد نسخة عام 2026 توسعا كبيرا يعكس النمو المتسارع للقطاع عالميا في ظل توجهات تركز على الصحة والتكنولوجيا والاستدامة وشفافية سلاسل الإمداد وتزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي مع توقعات بوصول قيمة سوق الأغذية والمشروبات العالمي إلى 11 تريليونا و 370 مليار دولار بحلول عام 2030.

ويستقطب جلفود في دورته ال31 أكثر من ثمانية آلاف وخمسمئة عارض يعرضون ما يزيد على مليون ونصف منتج من مئة وخمس وتسعين دولة إضافة إلى مشاركة جهات حكومية عالمية وشركات رائدة من بينها أبكس برازيل وبيزنس فرانس ودبي القابضة ومركز التجارة والاستثمار الإسباني وشركات كبرى مثل أمريكانا وفريش ديل مونتي وجي بي إس وميرسك وأوتلي إلى جانب شركات ناشئة ومستثمرين عالميين.

وأكد مارك نابير نائب الرئيس لإدارة المعارض في مركز دبي التجاري العالمي أن جلفود 2026 سيكون أول حدث دولي يقام بالتزامن في مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض بما يوفر نطاقا وانتشارا غير مسبوقين ويجعل منه منصة متكاملة لمنظومة الأغذية والمشروبات ووجهة للعلامات التجارية الطامحة للنمو والابتكار.

ويمتد المعرض على مساحة إجمالية تبلغ مئتين وأربعين ألف متر مربع في كلا الموقعين ما يجعله أكبر معرض تجاري في قطاع الغذاء على مستوى العالم ويتيح منظومة موحدة تسهل على المشترين استكشاف المنتجات والفئات الجديدة والأجنحة الوطنية والتقنيات الحديثة مع خلق فرص أوسع للموردين والمستثمرين.

كما تسجل أكثر من عشر دول مشاركتها الأولى في المعرض من بينها غانا وكازاخستان والكويت ولوكسمبورج والسويد ورواندا فيما توسع دول مثل الهند وإيطاليا والسعودية وإسبانيا مساحة حضورها .

وتحضر الهند بوصفها الدولة الشريكة الرسمية للحدث بمشاركة تتجاوز 600 عارض لتقديم أحدث منتجاتها الزراعية والغذائية وتسليط الضوء على سوق أغذية ومشروبات يعد من الأكثر نموا على مستوى العالم.